۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

واکنش فدراسیون فوتبال به خرید پوشاک و استوک برای بازیکنان تانزانیا

فدراسیون فوتبال نسبت به شایعه خرید پوشاک و استوک برای اعضای تیم ملی تانزانیا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شایعه عجیب منتشره مبنی بر خرید البسه و استوک برای تیم حریف دوم تیم ملی در فیفادی مهرماه را رد می‌کند.

از منتشرکنندگان این شایعه درخواست می‌شود اسناد مثبته خود را در این باره به احترام افکار عمومی به هواداران تیم ملی ارائه کنند (حتی خرید یک استوک، پیراهن یا هر اقلام ورزشی دیگر برای تیم ملی تانزانیا)!

فدراسیون با رعایت اصول حرفه‌ای و شفافیت، در کنار هواداران فوتبال و رسانه‌های گروهی متعهد به حمایت از تیم ملی است و از عموم علاقمندان می‌خواهد اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند

