جلسه روانخواه با تاج درباره برنامه های تیم فوتبال امید

سرمربی تیم فوتبال امید ایران به دیدار رئیس فدراسیون برای هماهنگی برنامه های پیش رو قبل از شروع جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جلسه بررسی شرایط تیم امید عصر امروز با حضور امید روانخواه سرمربی، رضا نقی پور مدیر و مجید کریمی مدیر رسانه‌ای این تیم در دفتر مهدی تاج ریاست فدراسیون برگزار شد.

در جریان این جلسه، ضمن ارائه گزارش درباره اردوی تیم ملی امید در اصفهان، برنامه‌ریزی‌های نهایی برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، رئیس فدراسیون ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم امید در مراحل مقدماتی و آماده‌سازی، بر اهمیت حفظ آرامش و تمرکز در ادامه مسیر تأکید کرد. او گفت: بدون استرس و فشار، کار خودتان را با تمرکز ادامه دهید. روند فعلی نشان می‌دهد که مسیر درستی را برای موفقیت در پیش گرفته‌اید.

همچنین در این جلسه، درباره جزئیات برنامه‌ها، بازی‌های تدارکاتی و نحوه آماده‌سازی تیم تا زمان آغاز رقابت‌ها بحث و تبادل نظر شد.

تیم امید ایران در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا که از ۱۶ دی‌ماه سال جاری در ریاض عربستان آغاز می‌شود، در گروه C با تیم‌های کره‌جنوبی، ازبکستان و لبنان هم‌گروه است.

