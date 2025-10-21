  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

مهاجم مس رفسنجان علیه این باشگاه حکم گرفت

مهاجم مس رفسنجان علیه این باشگاه حکم گرفت

با اعلام کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، مهاجم تیم مس رفسنجان از این باشگاه حکم گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت مهدی شریفی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۸۱ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت علی اسفندیار از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت مسلم حق شناس از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت احمد عبدالله زاده از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کد خبر 6629280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها