مهاجم مس رفسنجان علیه این باشگاه حکم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت مهدی شریفی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۸۱ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت علی اسفندیار از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت مسلم حق شناس از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت احمد عبدالله زاده از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.