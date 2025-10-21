به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح سه‌شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت همبستگی عمومی، بیان کرد: همبستگی عمومی، اساس جامعه اسلامی و مهم‌ترین عامل مقاومت بوده و تحقق این امر حیاتی را در گرو پایبندی جمعی مسئولان و شهروندان به قانون است.

وی با اشاره به حوادث سال‌های اخیر، بیان کرد: دشمن با باورهای نادرست و استفاده از جنگ‌های ترکیبی، شناختی و نفوذ شیطانی، در تلاش است جامعه را دچار گسست کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: دشمن را نباید دست کم گرفت چرا که همه گزینه‌ها را به کار گرفته و حتی از قوانین بین‌المللی عبور کرده است.

وی راهکار اصلی تحقق همبستگی واقعی و مقابله با این توطئه‌ها را در «تعهد جمعی به قانون» دانست و گفت: همبستگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که جامعه در چارچوب قانون حرکت کند و بی‌نظمی و قانون‌شکنی، همان وحشیگری است که امروز در سطح جهانی شاهد آن هستیم.

وی با بیان اینکه شهروندی صرفاً برخورداری از حقوق نیست، بلکه التزام به مسئولیت‌ها و قوانین نیز هست، افزود: برخی کاستی‌ها گاهی در تخطی مسئولان و شهروندان از قانون رخ می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با طرح این پرسش که پس از این جلسه چه اقدام عملی صورت خواهد گرفت، افزود: امنیت، آبرو و استقلال کشور توسط جوانان باایمان حفظ می‌شود.

آیت الله عبادی معیار اصلی وفاق و همبستگی را استوار شدن بر محور قانون، دین و ارزش‌های اخلاقی دانست و گفت: از همگان خواستاریم تا بسترهای رشد جامعه قانونمند و متمدن را فراهم کنند.