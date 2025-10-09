به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: آموزش و پرورش در تراز انقلاب اسلامی باید زمینهساز تربیت انسانهایی باشد که نه تنها به جامعه خود بلکه به جهان اسلام و بشریت نفع برسانند.
وی با بیان اینکه انسان در پرتو تعلیم و تربیت اسلامی و فرهنگی میتواند هویت واقعی خود را بیابد و در مسیر ساخت انسان تراز انقلاب اسلامی گام بردارد، افزود: موجودات دیگر از آغاز تا پایان عمر، ماهیت و طبیعت ثابتی دارند اما انسان موجودی است که با اختیار و اراده و تحت تأثیر عوامل فرهنگی، میتواند مسیر تعالی یا سقوط را طی کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در هدایت نسل آینده، گفت: شما مسئولیتی خطیر و در عین حال الهی بر عهده دارید زیرا این نهاد، رحم پرورش انسان است.
وی ادامه داد: همانطور که در رحم مادر تنها زمینههای جسمی انسان شکل میگیرد، در بستر آموزش و پرورش است که انسان بهعنوان موجودی متعالی و الهی ساخته میشود.
آیتالله عبادی اظهار داشت: در مکتب انبیا، انسان موجودی متعهد، برادر انسان دیگر و نافع برای جامعه است، در حالی که در مکتب غرب و لیبرالیسم، انسان تنها بهعنوان یک حیوان اقتصادی معرفی میشود که نتیجه آن، تبدیل انسان به گرگ برای همنوع خود است.
وی بیان کرد: انسانی که به علم، اخلاق و ادب دست یابد، مورد توجه عالم معنا قرار میگیرد، وگرنه انسانی که ارزش حیات ندارد، قاچاقی زندگی میکند.
نظر شما