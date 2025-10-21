خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یکی از موضوعاتی که مسعود پزشکیان از ابتدای بر عهده گرفتن ریاست جمهوری بر آن تاکید داشته است، واگذاری برخی از اختیارات به استان‌ها و در رأس آن استانداران است.

در سفری که پزشکیان بهمن‌ماه سال گذشته به استان بوشهر داشت، بر همین موضوع تاکید داشت و بیان کرد که مصمم هستیم که اختیارات بیشتری به استانداران بدهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند.

رئیس جمهور در آن سفر در جمع نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر با اشاره به اینکه اعطای مسئولیت بدون پاسخگویی بی معنا است تاکید داشت که این تصمیم‌گیری باید براساس سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام باشد.

استان بوشهر با موضوعات و مسائل مختلفی روبرو است که داشتن اختیارات بیشتر به استانداران می‌تواند نقش برجسته‌ای را رفع این مسائل و بهبود خدمات دهی به مردم داشته باشد.

از مهمترین مسائلی که در استان بوشهر باید مورد توجه قرار گیرد، بهبود وضعیت تجارت دریایی و واردات کالای همراه ملوان و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی صنایع است. داشتن اختیارات بیشتر در این زمینه‌ها می‌تواند کمک کند که استاندار با شناخت بهتر و حضور میدانی، تأثیرگذاری بیشتری را داشته باشد.

نقش مهم تفویض اختیارات در تجارت دریایی

استان بوشهر به عنوان یکی از استان‌های مهم و استراتژیک کشور، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در سواحل خلیج فارس، نقش بسزایی در تجارت دریایی و فعالیت‌های ملوانی دارد و با توجه به تأکیدات دولت بر تفویض اختیارات به استاندارها، این استان می‌تواند از این فرصت بهره‌برداری کند و به توسعه پایدار دست یابد.

تفویض اختیارات به استانداران نه تنها به آنها این امکان را می‌دهد که تصمیمات موثرتری برای استان‌های خود اتخاذ کنند، بلکه باعث افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی آنها نیز می‌شود. استاندارها به عنوان نمایندگان دولت در استان‌ها، با شناخت دقیق از نیازها و مشکلات محلی، قادر خواهند بود تا سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مناسب‌تری را طراحی و اجرا کنند. بندر بوشهر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین بنادر ایران، نقش کلیدی در واردات و صادرات کالاها ایفا می‌کند. با تفویض اختیارات به استاندار بوشهر، این استان می‌تواند در زمینه توسعه زیرساخت‌های بندری، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش حجم تجارت دریایی گام‌های مؤثری بردارد.

استاندار با داشتن اختیارات لازم می‌تواند نسبت به ایجاد تسهیلات جدید برای تجار و ملوانان اقدام کند. این تسهیلات شامل کاهش هزینه‌های بندری، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران است. همچنین، استاندار می‌تواند با همکاری سایر نهادهای دولتی و خصوصی، برنامه‌های آموزشی و کارآفرینی را برای جوانان استان تدوین کند تا نیروی انسانی متخصص در حوزه تجارت دریایی تربیت شود.

تفویض اختیارات تأثیرگذار است

ارسلان زارع استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی موارد تفویض اختیار تاکنون ابلاغ شده که در رفع مشکلات مردم تأثیرگذار است.

تفویض اختیارات به استانداران به ویژه در استان‌هایی مانند بوشهر که دارای پتانسیل‌های بالای اقتصادی هستند، می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

این اقدام نه تنها موجب تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در حوزه تجارت دریایی و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع باشد.

ضروری است که مسئولین دولتی با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته و شرایط لازم برای تفویض اختیارات را فراهم کنند تا استان بوشهر بتواند از تمامی ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کند.

مسئولیت اجتماعی نیازمند ارائه اختیارات به استان

استان بوشهر میزبان صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی است و با وجود ضرر و زیانی که استقرار این صنایع برای مردم استان دارد، نیاز است که به مسئولیت اجتماعی خود در قبال محیط پیرامونی عمل کنند.

این صنایع طی دهه‌های گذشته به استان بوشهر و مسئولان استانی پاسخگو نبوده و نیاز است که اختیارات بیشتری به استان برای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی داده شود.

مسئولیت‌های اجتماعی صنایع از موضوعاتی است که نیازمند تفویض اختیار است. صنایع فعال در استان بوشهر باید علاوه بر کسب سود، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه داشته باشند. با تفویض اختیارات به استاندار، این امکان فراهم می‌شود که برنامه‌ها و سیاست‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی صنایع به صورت محلی طراحی و اجرا شوند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صنایع مستقر در استان بوشهر درآمدهای سرشاری را دارند ولی بیش از هر چیزی ضرر و زیان آنها نصیب مردم استان می‌شود.

ابراهیم رضایی بیان کرد: صنایع باید به مسئولیت اجتماعی خود پایبند باشند ولی به این موضوع توجه جدی ندارد و باید در مقابل استان پاسخو باشند. با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها می‌توانیم شاهد رفع مشکلات در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع باشیم.

با وجود مزایای تفویض اختیارات، چالش‌هایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از چالش‌ها، نیاز به هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است.

داشتن اختیارات به استان‌ها نیازمند پاسخگویی است و باید مسئولان استان نسبت به اختیاراتی که دارند پاسخگو باشند و از سوی دولت نیز نظارت و بررسی دقیق انجام گیرد.