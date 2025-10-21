فرمانده مرزبانی بوشهر: کنترل موثر نواری مرزی ساحلی در دستور کار است

به گزارس خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه دریابانی گناوه اظهار کرد: امروز نیروهای مرزبانی مقتدرتر و با روحیه تر از همیشه در حال حفظ و حراست از کیان مرزهای مقدّس جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی اظهار کرد: همین روحیه جهادی همکاران پرتلاش در نقاط مرزی به ما روحیه و توان مضاعف ت‌ری می‌دهد و باعث می‌شود مصمم‌تر از همیشه به مردم عزیز کشورمان خدمت کنیم.

خسروی ادامه داد: وظیفه ما مرزداران، حفظ و حراست از نوار مرزی، جلوگیری از ورود و خروج قاچاق و حفظ امنیت مرزهاست که در راستای این وظیفه باید توان عملیاتی و آمادگی رزمی خود را ارتقای داده تا بتوانیم مؤثرتر و توانمندتر در ایفای وظایف محوله خویش ظاهر شویم.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تاکید کرد: کنترل و مراقبت از مرز و استیفای حقوق مرزنشینان دو وظیفه مهم و عمده دریابانان در اجرای طرح کنترل نوار مرزی ساحلی است.

وی افزود: غایت و هدف نهایی تشکیل فرماندهی مرزبانی در استان‌های مرزی کشور، تأمین امنیت پایدار مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

خسروی هدف مهم دریابانی را اجرایی کردن طرح کنترل موثر نواری مرزی ساحلی به منظور امنیت پایدار اعلام کرد و گفت: قطعاً امنیت پایدار نوار مرزی بدون همکاری و تعمل مرزنشینان میسر نخواهد شد.

فرمانده دریابانی گناوه با بیان اینکه فرماندهی مرزبانی سازمانی است که هر رزمنده آن در هر نقطه از خاک کشور به مثابه یک یگان عمل می‌کند، اظهار کرد: مرزبانی یک سازمان انسان محور است و تک تک مرزبانان در سراسر نواری مرزی کشور همچون دژهای مستحکم از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به بند یک ماده چهار قانون ناجا یادآور شد: در این قانون به صراحت حفظ و کنترل از مرز و علائم مرزی، استیفای حقوق مرزنشینان و اجرای قراردادها و پروتکل‌های مرزی، از وظایف قانونی فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است

وی گفت: مردم شهرستان‌های گناوه مرزنشینانی خونگرم، پرتلاش ووفاداربه نظام وانقلاب هستند.

درپایان ازخدمات و تلاش‌های سرهنگ جنیدتشکر و سرهنگ آرش اکبری به عنوان فرمانده جدیدپایگاه گناوه معرفی شد.