مجید امرایی دبیرکل انجمن بین‌المللی دراماتراپی ایران درباره ویژه‌برنامه هفته جهانی دراماتراپی، به خبرنگار مهر گفت: امسال هم ویژه‌برنامه هفته جهانی دراماتراپی همزمان در ایران و ۱۰۷ کشور جهان روز جمعه ۲ آبان از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

وی درباره بخش‌های مدنظر برای این ویژه‌برنامه، توضیح داد: انجمن بین‌المللی دراماتراپی ایران سالانه به یکی از استادان مطرح در حوزه درمان‌های غیر دارویی خصوصا حوزه «آرت‌تراپی» و «دراماتراپی» نشان «بوعلی سینا» را به عنوان نشان ویژه خود اهدا می‌کند. پیش از این نشان «بوعلی سینا» به ژان پیر کلاین و ادیته وی آر می هر ۲ از فرانسه، حسن عشایری، قطب‌الدین صادقی، هومن نامور از ایران و نیشا ساجنانی از کشور هند اهدا شده است. امسال هم افسانه فخری به خاطر خدمات ارزشمند و تلاش‌های ماندگار در حوزه احیای هنر خصوصا هنر نمایش ویژه معلولان ایران، این نشان را دریافت می‌کند.

امرایی ادامه داد: امسال برای اولین بار رتبه «سینیور دراماتراپیست» به یکی از فعال‌ترین دراماتراپیست‌های ایران اهدا می شود. در این مسیر عطیه گرزه‌بر به جهت تلاش بی‌وقفه در مسیر آموزش و ارتقای دراماتراپی و گسترش دراماتراپی احیا و راه‌اندازی مرکز تخصصی ویژه خلاقیت برای کودکان و نوجوانان ایران اسلامی، به درجه دراماتراپیست ارشد می‌رسد. ارائه مدرک به ۹ دراماتراپیست جدید، قدردانی از رسانه‌های حامی دراماتراپی همچنین سخنرانی احمد دلبری، شهرام زرگر و سعید اسدی، از دیگر بخش‌های ویژه‌برنامه هفته جهانی دراماتراپی در ایران هستند.

دبیرکل انجمن بین‌المللی دراماتراپی ایران در پایان یادآور شد: امسال برای اولین بار مرکز آموزش دراماتراپی در شهر اهواز با مدیریت زهره سلیمانی و نخستین مرکز خلاقیت و هنردرمانی با کارویژه دراماتراپی ویژه کودکان و نوجوانان در تهران راه‌اندازی شده است. همچنین امسال ۹ پایان‌نامه در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد با موضوع دراماتراپی توسط تراپیست‌های عضو انجمن ارائه شده است. ضمن اینکه امسال برای اولین بار فارغ‌التحصیلان دوره مهارتی دراماتراپی موظف به ارائه رساله علمی و کاربردی در مرحله سوپرویژن شدند و فراگیران باید رساله پایان دوره ارائه دهند.