۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

حساسیت به نور می‌تواند نشانه‌ای از میگرن باشد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره سردردهای شدید همراه با حساسیت به نور گفت: این علامت می‌تواند نشانه‌ای از میگرن باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهرداد طاهری، فوق تخصص درد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره سردردهای شدید همراه با حساسیت به نور افزود: حساسیت به نور یکی از علائم شایع سردردهای میگرنی است، اما برای تشخیص دقیق باید علائم دیگری نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: میگرن معمولاً به صورت درد یک‌طرفه، ضربانی و همراه با علائمی نظیر دیدن جرقه‌های نوری، تهوع، و گاهی درد در ناحیه گردن بروز می‌کند. بنابراین صرفاً حساسیت به نور نمی‌تواند نشانه قطعی میگرن باشد.

این فوق تخصص درد تأکید کرد: تشخیص صحیح نوع سردرد نیازمند بررسی کامل علائم و سابقه بیمار است تا بتوان درمان مناسب را تجویز کرد.

محدثه رمضانعلی

