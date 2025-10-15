به گزارش خبرنگار مهر، سردرد یکی از شایعترین شکایات افراد در سنین مختلف است؛ اما همه سردردها بیخطر نیستند. برخی از آنها میتوانند نشانهای از بیماریهای جدی باشند که نیاز به بررسی و درمان تخصصی دارند.
تفاوت سردردهای معمولی و خطرناک در کجاست؟
حامد امیریفرد، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ خواب و اختلالات خواب و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: بسیاری از سردردها ناشی از خستگی، کمخوابی، استرس یا افت قند خون هستند و با استراحت، نوشیدن آب کافی یا تغذیه مناسب برطرف میشوند، اما سردردهای خطرناک ویژگیهای متفاوتی دارند و نیازمند مراجعه فوری به پزشک هستند.
وی در توضیح این نوع سردردها افزود: اگر فرد دچار شدیدترین سردرد عمرش شود، یا سردردی که باعث بیدار شدن از خواب در نیمه شب شود، یا همراه با تهوع، استفراغ، اختلال بینایی، بیحسی دست و پا یا تغییر سطح هوشیاری باشد، باید فوراً به پزشک متخصص مغز و اعصاب مراجعه کند.
به گفته وی؛ همچنین سردردهایی که بهصورت مداوم طی چند هفته یا ماه ادامه پیدا میکنند و با مصرف داروهای معمولی بهبود نمییابند، نیازمند بررسیهای تصویربرداری مانند MRI هستند.
