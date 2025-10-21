  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

مدنی‌زاده: برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی طراحی شد

مدنی‌زاده: برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی طراحی شد

وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی با تمرکز بر مسائلی چون روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات و ... خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام اتاق ایران، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی خبر داد که در آن بودجه و موضوعات ارزی، روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات، نوسازی آنها و امکان ترخیص کالای واردشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دیده شده است.

او همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌سازی‌ها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد درادامه به فعالیت کمیته‌های تخصصی در چارچوب شورای گفتگو برای مقابله با قوانین مزاحم کسب‌وکار صحبت کرد و افزود: به کمک این کمیته‌ها می‌توانیم موضوعات با اولویت بالا را شناسایی کرده و از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی برای برطرف کردن آنها بهره ببریم.

مدنی‌زاده به قانون برنامه هفتم توسعه و تأکید آن بر پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: این قانون باید خیلی سریع اجرایی شود.

کد خبر 6629868
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      شما پول رفته از بورس را برگردانید من قول شرف می دهم تمام مشکلات اقتصادی حل میشه وقتی همه طلا و دلارها را فروختند سرمایه گذرای کردند و اعتماد مردم برگشت همه چی درست میشه بزرگ‌ترین مشکل کشور تحریم نیست اعتماد مردم هست
    • M IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      این بنده خدا هم سر از اقتصاد در نمیآره....
    • سید محمد موسوی زاده IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ایندفعه برای جیب مردم چه خوابی دیدبد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها