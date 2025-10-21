به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام اتاق ایران، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاهمدت اقتصادی خبر داد که در آن بودجه و موضوعات ارزی، روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات، نوسازی آنها و امکان ترخیص کالای واردشده در کوتاهترین زمان ممکن، دیده شده است.
او همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: ظرفیتسازیها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادراتمحوری و جذب سرمایهگذاری خارجی انجام میشود.
وزیر اقتصاد درادامه به فعالیت کمیتههای تخصصی در چارچوب شورای گفتگو برای مقابله با قوانین مزاحم کسبوکار صحبت کرد و افزود: به کمک این کمیتهها میتوانیم موضوعات با اولویت بالا را شناسایی کرده و از ظرفیت هیأت مقرراتزدایی برای برطرف کردن آنها بهره ببریم.
مدنیزاده به قانون برنامه هفتم توسعه و تأکید آن بر پایان دادن به روند قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و افزود: این قانون باید خیلی سریع اجرایی شود.
