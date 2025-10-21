زخمی شدن ۲ نظامی اسرائیلی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن دو نظامی این رژیم در غزه خبر دادند.
کانال عبریزبان «حدشوت للو تسنزورا» اعلام کرد که در یک حادثه عملیاتی در نوار غزه، دو نظامی اسرائیلی زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
هلیل بیتون، روزنامهنگار اسرائیلی نیز اعلام کرد: یک بمب کنار جادهای در نزدیکی نیروهای ما در جنوب خان یونس منفجر شد و نیروها اکنون در حال گشتزنی و پاکسازی منطقه برای پیدا کردن مسلحان احتمالی هستند. این حادثه در داخل محدوده «خط زرد» و تحت کنترل اسرائیل رخ داده است.
رسانه عبری زبان «کان» نیز گزارش داده است که انفجار بمب کنار جادهای در منطقه خان یونس، در ناحیهای واقع در پشت خط زرد و تحت کنترل ارتش صهیونیستی اتفاق افتاده است.
یک بالگرد اسرائیلی برای انتقال مجروحان در این منطقه به زمین نشسته است.
