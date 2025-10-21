به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه ضمن خیرمقدم به هیئت عالی قضایی، بر جایگاه ویژه ایلام در عرصههای ملی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: استان ایلام مهد پایداری و دروازه ورود زائران اباعبداللهالحسین (ع) است و با وحدت نهادهای اجرایی، قضایی و نظامی، گفتمان مشترکی برای توسعه همهجانبه شکل گرفته است.
استاندار ایلام با تشریح ظرفیتهای اقتصادی استان افزود: ایلام با دارا بودن ۱۱ درصد ذخایر گاز کشور و ۴ درصد ذخایر نفت، رتبه دوم گازی و سوم نفتی کشور را داراست و روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت و هفت میلیون مترمکعب گاز در استان تولید میشود.
وی گفت: وجود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق و استانهای دیاله و واسط، فرصت ارزشمندی برای توسعه دیپلماسی مرزی و گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور فراهم کرده است.
کرمی ادامه داد: در ایام اربعین امسال، استان ایلام میزبان بیش از سه میلیون و سی هزار زائر بود و در ساعات اوج تردد تا ۲۷۰ هزار نفر در شبانهروز از مرز مهران عبور کردند و همه دستگاههای اجرایی با هماهنگی کامل، میزبانی شایستهای از زوار داشتهاند.
وی ضمن اشاره به جایگاه کشاورزی و طرحهای ملی استان اظهار داشت: از ۵۰ هزار هکتار طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری، ۴۱ هزار هکتار در ایلام به بهرهبرداری رسیده و تکمیل مابقی طرح در دستور کار دولت چهاردهم است. همچنین اجرای ۱۵ ایستگاه پمپاژ برای آبیاری ۱۶ هزار هکتار زمین کشاورزی از اولویتهای عمرانی استان محسوب میشود.
به گفته استاندار ایلام، دولت چهاردهم با نگاه ویژه رئیسجمهور و وزیر کشور، تکمیل پروژههای نیمهتمام را مهمترین هدف خود قرار داده است. در سفر اخیر رئیسجمهور به ایلام، ۵۱ مصوبه تصویب شد که ۵۰ مصوبه عمرانی با اعتبار حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و یک مصوبه اقتصادی در حمایت از تولید و صنعت بود و با امضای ۱۲ تفاهمنامه در مجموع بیش از ۴۰ همت اعتبار برای توسعه ایلام اختصاص یافت.
کرمی با اشاره به تحولات صنعتی استان گفت: در راستای رفع موانع تولید، ۳۷ واحد صنعتی را احیا و به چرخه اشتغال بازگرداندیم و ظرفیت تولید در یازده واحد دیگر نیز افزایش یافت. همچنین از ۱۲ میدان گازی استان، هشت میدان توسعه یافته و بهرهبرداری میشود.
وی یکی از مطالبات مهم استان را تشکیل و استقرار دادگاههای بخشهای مورموری (آبدانان) و دشتعباس (دهلران)، و ارتقای دادگستری شهرستانهای ملکشاهی، درهشهر و بدره عنوان کرد و افزود تحقق این موارد نقش مؤثری در خدمترسانی به مردم ایفا خواهد کرد.
کرمی با اشاره به مشکلات طرحهای صنعتی واگذارشده به بانکها گفت مدت زمان قانونی واحدهای تملیکشده باید از ۱۸ ماه به ۳۶ ماه افزایش یابد تا زمینه احیای واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال فراهم شود.
وی همچنین خواستار تسهیل رفع تعهد ارزی واحدهای صادراتی مستقر در مرز مهران مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸ شد که از طریق مبادلات ریالی با عراق دچار انسداد حساب شدهاند.
استاندار ایلام با یادآوری نقش تاریخی استان در دفاع مقدس و میزبانی اربعین افزود ایلام با تقدیم سه هزار شهید، ۱۷ هزار جانباز و ۳۳۷ آزاده، استانی ایثارگر و ولایتمدار است و امروز نیز در شاخص مشارکت اقتصادی با نرخ بیش از ۴۱ درصد از میانگین کشوری بالاتر قرار دارد.
وی با اشاره به جایگاه گردشگری استان تصریح کرد ایلام با ثبت ۹۳۸ اثر ملی و برخورداری از هفت اثر تمدنی بزرگ، در سال ۱۴۰۴ رتبه نخست رشد گردشگری کشور را با افزایش ۲۷۸ درصدی نسبت به جمعیت به خود اختصاص داده است.
در پایان کرمی با قدردانی از رئیسکل دادگستری استان، همکاران قضایی و همه دستگاههای اجرایی، اظهار امیدواری کرد در سایه حمایتهای رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای دولت چهاردهم، روند توسعه زیرساختی، صنعتی و فرهنگی استان شتاب گیرد و ایلام بیش از پیش در تراز ملی بدرخشد.
