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۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۵

پیگیری جدی مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه در ایلام با تأکید بر نظارت مرحله

پیگیری جدی مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه در ایلام با تأکید بر نظارت مرحله

ایلام - رئیس کل دادگستری استان ایلام از پیگیری جدی مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه در استان با تأکید بر نظارت مرحله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی صبح سه شنبه در جلسه نظارت و پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به ایلام اظهار کرد: تحقق مصوبات سفر، نیازمند نگاه مسئولانه، پیگیری مستمر و هماهنگی دقیق میان بخش‌های مختلف دستگاه قضائی است و افزود: سفر رئیس قوه قضائیه به ایلام منشأ خیرات فراوانی برای مردم و مجموعه قضائی استان بود و باید با برنامه‌ریزی منسجم و جدیت در مسیر اجرای کامل همه مصوبات حرکت کنیم.

وی با اشاره به آثار گسترده این مصوبات در حوزه خدمت‌رسانی، خاطرنشان کرد: تسریع در فرآیندهای اداری و فنی و رفع موانع اجرایی، مسیر تحول قضائی در استان را هموار می‌سازد و ادامه داد: اجرای دقیق این مصوبات موجب ارتقای زیرساخت‌های قضائی استان، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت در تراز نظام اسلامی خواهد بود.

در بخش پایانی جلسه، معاونان و مدیران مرتبط گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه دادند و مقرر شد روند اجرای هر مصوبه به‌صورت مرحله‌ای پایش و نتیجه در قالب گزارش مستمر به دفتر رئیس کل ارائه شود.

کد مطلب 6636869

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