پیگیری جدی مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه در ایلام با تأکید بر نظارت مرحله

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی صبح سه شنبه در جلسه نظارت و پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به ایلام اظهار کرد: تحقق مصوبات سفر، نیازمند نگاه مسئولانه، پیگیری مستمر و هماهنگی دقیق میان بخش‌های مختلف دستگاه قضائی است و افزود: سفر رئیس قوه قضائیه به ایلام منشأ خیرات فراوانی برای مردم و مجموعه قضائی استان بود و باید با برنامه‌ریزی منسجم و جدیت در مسیر اجرای کامل همه مصوبات حرکت کنیم.

وی با اشاره به آثار گسترده این مصوبات در حوزه خدمت‌رسانی، خاطرنشان کرد: تسریع در فرآیندهای اداری و فنی و رفع موانع اجرایی، مسیر تحول قضائی در استان را هموار می‌سازد و ادامه داد: اجرای دقیق این مصوبات موجب ارتقای زیرساخت‌های قضائی استان، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت در تراز نظام اسلامی خواهد بود.

در بخش پایانی جلسه، معاونان و مدیران مرتبط گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه دادند و مقرر شد روند اجرای هر مصوبه به‌صورت مرحله‌ای پایش و نتیجه در قالب گزارش مستمر به دفتر رئیس کل ارائه شود.