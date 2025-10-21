  1. بین الملل
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

سی‌بی‌اس: ولیعهد عربستان ۲۷ آبان با ترامپ دیدار می‌کند

یک رسانه آمریکایی از سفر ولیعهد عربستان سعودی به کاخ سفید و دیدار با ترامپ در ۲۷ آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی بی اس امروز سه شنبه در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که قرار است محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان ماه) در کاخ سفید با رئیس جمهور ترامپ دیدار کند.

این اولین سفر وی به واشنگتن در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود.

محمد بن سلمان آخرین بار بیش از ۷ سال پیش در کاخ سفید حضور داشت، اگرچه این دو مقام در ماه می سال جاری میلادی در جریان سفر ۴ روزه رئیس جمهور آمریکا به غرب آسیا با هدف تقویت روابط اقتصادی و ادعای پایان دادن به تهاجم اشغالگران صهیونیست به مردم مظلوم در غزه با یکدیگر دیدار کردند.

در نشست ماه نوامبر در کاخ سفید، آنها احتمالاً در مورد توافقات انجام شده در ماه می و تبادل نظامی و اطلاعاتی بین دو کشور بحث خواهند کرد.

