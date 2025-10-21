معاون علمی رئیس جمهور از طرح پایلوت رادیودارو در بوشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون علمی و فناوری و دانش بنیان رئیس جمهور بعد از ظهر سه شنبه در این بازدید اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بزرگی است که داشتن نخبگان توانمند یکی از این ظرفیتها است.
حسین افشین بر لزوم توجه ویژه به فعالیتهای دانشبنیان و تأمین نیازهای کشور از طریق فعالان این حوزه تأکید کرد.
این مجموعه یکی از جامعترین و پیشرفتهترین مراکز تشخیصی و درمانی بیماریهایی مانند انواع سرطانهای تیروئید، پروستات، غددی عصبی، استخوان، روماتیسم، لنفوما و ضایعات پوستی است.
درمان در این مرکز با استفاده از رادیو داروها و به صورت تزریقی استفاده میشود.
