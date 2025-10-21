به گزارش خبرنگار مهر، رسول کریمی روز سه شنبه در جمع تعدادی از متصدیان فروشگاههای لوازم حیوانات خانگی جنوب شرق استان تهران در قرچک عنوان کرد: متولی صدور مجوز و پروانه فعالیت برای پتشاپها و فروشگاههای لوازم حیوانات خانگی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است.
وی با استناد به ماده ۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور اظهار داشت: متولی صدور مجوز این واحدها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است و بهکارگیری مسئول فنی دارای مدرک تحصیلی و تخصصی مرتبط با دامپروری - گرایشهای علوم دامی در این مراکز، الزامی است.
معاون اسبق برنامهریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی، با اشاره به وضعیت کنونی پتشاپها در کشور، نبود نظارت فنی و بهداشتی بر این واحدها را یکی از دغدغههای اصلی فعالان حوزه دامپروری دانست و افزود: در حال حاضر، مجوز پتشاپها از طریق ۱۴ صنف غیرتخصصی صادر میشود و هیچگونه نظارت بهداشتی و فنی بر فعالیت آنها صورت نمیگیرد؛ این در حالی است که قانون نظام جامع دامپروری، مسئولیت این حوزه را بهطور مشخص به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار کرده است.
وی تصریح کرد: شناسایی و صدور مجوز برای پتشاپها و فروشگاههای لوازم حیوانات خانگی از منظر سلامت جامعه انسانی و حیوانات، اهمیتی حیاتی دارد. این واحدها به دلیل ارتباط مستقیم با حیوانات خانگی و ارائه خدمات مرتبط، میتوانند در صورت نبود نظارت، به منشأ انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان (زئونوز) تبدیل شوند.
کریمی اضافه کرد: صدور مجوز قانونی و نظارت مستمر، امکان رصد و کنترل بهداشتی این مراکز را فراهم میکند و از بروز مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی جلوگیری خواهد کرد.
نقش مهم مسئول فنی در پتشاپها
عضو بنیاد ملی نخبگان در ادامه گفت: حضور مسئول فنی دارای مدرک تخصصی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی در پتشاپها، تضمینکننده ارائه خدمات استاندارد و ایمن است. این افراد با دانش تخصصی در حوزه دامپروری، میتوانند بر کیفیت خدمات، شرایط نگهداری حیوانات، و عرضه محصولات استاندارد نظارت داشته باشند. همچنین، مسئول فنی با آگاهی از ضوابط بهداشتی، نقش مهمی در پیشگیری از بیماریها و ارتقای سطح سلامت حیوانات و جامعه ایفا میکند.
پرداختن به مسائل بهداشتی با همکاری سازمان نظام دامپزشکی
عضو شورای ششم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، تاکید کرد: با اجرای قانون و الزام به اخذ مجوز از این سازمان، میتوان به مسائل بهداشتی این واحدها بهصورت اصولی پرداخت و در ادامه، نظارت بر شرایط نگهداری حیوانات، کیفیت خوراک دام و لوازم ارائهشده و رعایت استانداردهای بهداشتی را با استفاده از ظرفیت سازمان نظام دامپزشکی مورد پایش قرار داد که از جمله مزایای این فرآیند است.
کریمی یادآور شد: این امر نهتنها سلامت حیوانات خانگی را تضمین میکند، بلکه از انتقال بیماریها به انسانها و محیط زیست نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی در پایان، از طرح موضوع پتشاپها در جلسه آتی شورای نظام مهندسی کشاورزی استان تهران خبر داد و تأکید کرد: این سازمان از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای دقیق قانون خواهد بود تا با ساماندهی این واحدها، گامی مؤثر در راستای سلامت جامعه و حیوانات برداشته شود.
نظر شما