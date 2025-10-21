  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

کریمی: ٢ فقره ساخت وساز غیرمجاز در لفور و بورخانی تخریب شد

سوادکوه شمالی - دادستان سوادکوه شمالی از اجرای دو فقره احکام قطعی قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی روستای لفور و بورخانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن کریمی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای دو فقره احکام قطعی قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی در روستای لفور شارقلت و یک مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ همان قانون واقع در روستای بورخانی خبرداد.

کریمی با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی و باغی گفت: به منظور صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز، ٢ مورد حکم قلع و قمع ماده ٣ در اراضی کشاورزی، جمعاً به مساحت ۵۵۰ متر مربع شامل ساخت بنا و فنس کشی در این شهرستان اجرا شد.

دادستان سوادکوه شمالی خاطرن شان کرد: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متقاضیان به منظور جلوگیری از هر گونه محکومیت قضائی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا، از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی خودداری کنند.

کریمی گفت: علی رغم مقاومت متخلفین، نسبت به اجرای حکم با قاطعیت اقدام شد همچنین یک مورد به متراژ حدودی یکصد متر مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون صدر الذکر با دستور قضائی واقع در روستای بورخانی اعاده به وضع سابق شد.

