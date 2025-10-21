  1. استانها
جریان گاز مناطقی از رشت فردا ۴ ساعت قطع می شود

رشت- شرکت گاز گیلان اعلام کرد: جریان گاز در محدوده بلوار شهید بهشتی و خیابان حمیدیان فردا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر به مدت چهار ساعت قطع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به منظور تعمیر خطوط انتقال، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مشترکان، جریان گاز در بلوار شهید بهشتی و نبش خیابان حمیدیان فردا چهارشنبه ۳۰ مهر از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر قطع خواهد شد.

شرکت گاز از شهروندان این مناطق خواسته است در طول زمان قطعی، از دستکاری تجهیزات گازسوز خودداری کنند تا مشکلی در ایمنی منازل به وجود نیاید.

مأموران شرکت گاز پس از پایان عملیات تعمیر، جریان گاز را به‌سرعت برقرار خواهند کرد تا کمترین اختلال در زندگی مردم ایجاد شود.

