به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رسانه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از روزنامه ارمنی‌زبان «آلیک» و چاپخانه آن بازدید کرد و در جریان روند فعالیت و تاریخچه این رسانه قرار گرفت. در این دیدار، محمدرضا نوروزپور با اعضای تحریریه، بخش‌های فنی، مدیریت روزنامه و چاپخانه گفت‌وگو و بر نقش رسانه‌های اقلیت‌های دینی در تقویت همزیستی فرهنگی در ایران تأکید کرد.

آرامیک شاه‌نظریان، سردبیر روزنامه، در گزارشی ضمن تشریح سابقه و فعالیت‌های این نشریه، از چالش‌ها و دستاوردهای آن در مسیر اطلاع‌رسانی به جامعه ارامنه کشور سخن گفت.

روزنامه «آلیک» (به معنای موج) در سال ۱۳۱۰ تأسیس شده و ابتدا به‌صورت هفته‌نامه منتشر می‌شد. انتشار آن به‌تدریج به دو هفته‌نامه و سپس روزنامه تغییر یافت. این رسانه باسابقه بیش از ۹۰ سال فعالیت، دومین روزنامه قدیمی فعال در ایران پس از روزنامه اطلاعات است و به‌عنوان یکی از نمادهای پیوند فرهنگی میان جامعه ارامنه و ملت ایران، جایگاهی ویژه در تاریخ مطبوعات کشور دارد.

در این دیدار آرا شاوردیان نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی هم حضور داشت.