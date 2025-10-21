دریافت 52 MB کد خبر 6630226 https://mehrnews.com/x39nsL ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳ کد خبر 6630226 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳ شناسایی دقیق عوامل صهیونیست در ایراناینترنشنال توسط وزارت اطلاعات تصاویر ساختمان ایراناینترنشنال و محل اقامت عوامل صهیونیست توسط وزارت اطلاعات منتشر شد. کپی شد مطالب مرتبط ۵۰ کشور برای اسراییل جاسوسی میکنند هشدارِ از روی ترس تلآویو به دیپلماتهای رژیم صهیونیستی سردار نقدی: در جنگ ۱۲ روزه وفاق کاملی بین ارکان نظام وجود داشت برچسبها وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اینترنشنال رژیم صهیونیستی جاسوسی اسرائیل جاسوسی اطلاعاتی
