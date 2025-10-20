به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به آنچه اضافه شدن شماره تلفن دیپلمات‌ها و کارکنان این نهاد به گروه‌های واتساپ فعال در ایران خوانده شده است، به کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه تل‌آویو هشدار داد.

این رسانه به نقل از یکی از افسران امنیتی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نوشت: به‌تازگی گزارش‌هایی درباره اضافه شدن افراد به گروه‌های واتساپی‌، نه از طریق مخاطبان‌شان، دریافت شده است. این گروه‌ها توسط دشمنان ما از شماره‌های تلفن داخل ایران، پاکستان و سایر مناطق ایجاد و مدیریت می‌شوند. بنابراین، هوشیاری نسبت به گروه‌هایی که به آنها ملحق یا اضافه می‌شوید، ضرورت دارد و باید تنظیمات‌(گوشی‌تان) را تغییر دهید تا فقط توسط مخاطبانی که در تلفن‌تان ذخیره کرده‌اید، به گروه‌ها اضافه شوید.

به نوشته وای‌نت، این نامه درون‌سازمانی پس از آن دریافت گزارش‌های متعدد استخدام اسرائیلی‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی جهت جاسوسی برای ایران و تماس تهران با اسرائیلی‌ها با هدف ارعاب و استخدام، ابلاغ شده است.

تایمزآواسرائیل نوشت که اداره امنیت سایبری اسرائیل ماه گذشته اعلام کرد که در حال تحقیقات درباره موجی از گزارش‌ اسرائیلی‌هایی است که تماس‌هایی ظاهرا از سوی ایران شامل پیام‌های ضبط‌شده به زبان عبری با هدف استخدام، تهدید و ارعاب آنها، دریافت کرده‌اند.

این رسانه اضافه کرد که در ماه ژوئن، در جریان جنگ ۱۲ روزه با ایران، چند شخصیت سیاسی اسرائیلی تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز از ایران دریافت کردند. همچنین، جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع تلفن همراه «آیلت شاکد» وزیر سابق دادگستری اسرائیل که مدرک مهندسی کامپیوتر نیز دارد را هک کرد.

به نوشته تایمزآواسرائیل «اکثر متهمان جاسوسی ابتدا با انجام تکالیف به ظاهر بی‌ضرر در ازای دریافت پول شروع می‌کنند که این وظایف رفته رفته به تخلفات جدی‌تر همچون جمع‌آوری اطلاعات و طراحی عملیات ترور تبدیل می‌شود.»