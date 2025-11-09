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کد مطلب 6650483
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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

ابعاد جدیدی از همکاری خبرنگاران اینترنشنال با موساد

ابعاد جدیدی از همکاری خبرنگاران اینترنشنال با موساد

در این گزارش روایتی از اقدامات و همکاری خبرنگاران اینترنشنال با سرویس جاسوسی موساد را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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