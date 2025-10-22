به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی شب گذشته در آئین اختتامیه نمایشگاه فرصتهای تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان ضمن تشکر از مسئولان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که در برگزاری این نمایشگاه نقشآفرینی کردند، اظهار داشت: این رویداد با مدیریت استاندار خراسان جنوبی و مشارکت بخش خصوصی برگزار شد و نتایج پربرکت آن به وضوح قابل مشاهده است.
وی با اشاره به حضور پررنگ فعالان اقتصادی از استانهای مختلف کشور و شرکتهای خصوصی در این نمایشگاه افزود: این حضور ارزشمند بیانگر ظرفیت بالای بخش خصوصی در تعاملات منطقهای و فرامرزی است و نتایج این نشستها باید بهصورت شفاف به اطلاع مردم برسد تا آنان از دستاوردهای ملموس آگاه شوند.
نخعی با بیان اینکه خراسان جنوبی با برخورداری از مرز ماهیرود میتواند نقش راهبردی در توسعه تجارت ایران و افغانستان ایفا کند، بیان داشت: این مرز امنترین و اقتصادیترین مسیر دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی است، اما برای بهرهبرداری کامل از آن نیازمند تکمیل زیرساختهایی مانند دوباندهسازی محور ماهیرود – مرکز شهرستان و احداث خطآهن اتصال ماهیرود به شبکه سراسری هستیم.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری طرحهای توسعهای شرق کشور افزود: «طرح کریدور میانی شرق به غرب» با محوریت اتصال سربیشه به استان یزد در دستور کار است و امیدواریم با اخذ ماده ۲۳ و حمایت دولت، این محور یکی از برنامههای سفر آینده رئیسجمهور به استان باشد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه همچنین گفت: فراکسیون توسعه شرق کشور و فراکسیون گردشگری مجلس میتوانند در پیگیری زیرساختهای شرقی و توسعه همکاریهای گردشگری، بهویژه گردشگری سلامت با افغانستان نقش مؤثری ایفا کنند.
وی افزود: ایران آماده توسعه همکاریهای انرژی با افغانستان است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گسترش تعاملات دو کشور در این حوزه باشیم.
نخعی در پایان ضمن دعوت از هیئتهای اقتصادی افغانستان برای حضور در همایش بینالمللی بیابان لوت در خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد که این تعاملات موجب تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان دو کشور همسایه شود.
