به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی عصر شنبه، در مراسم تقدیر از دستاندرکاران نمایشگاه ایران و افغانستان ضمن تشکر از همه کسانی که در برگزاری این رویداد همکاری داشتند، گفت: نمایشگاه برگزار شده با انسجام و وحدت همه ارکان همراه بود و واقعیتاً فرصتی بود برای معرفی جاذبهها و ظرفیتهای خراسان جنوبی.
وی با اشاره به حمایتهای استاندار خراسان جنوبی افزود: از زمان حضور آقای هاشمی، زمینه برای توسعه استان فراهم شده و اکنون جای بهانه برای کار کردن نیست.
وی ادامه داد: مدیران باید از تمام ظرفیتها بهره بگیرند و تلاش جدی برای جذب سرمایهگذار داشته باشند.
نخعی با بیان اینکه بسیاری از مسائل استان فراتر از مرزهای استانی است، ادامه داد: موضوعاتی مانند جادهسازی مرکز استان به سمت زاهدان و راهآهن، کریدورهایی ملی هستند که افغانستان را به چابهار متصل میکنند و باید در سطح ملی پیگیری شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: فرصتهای اقتصادی مرتبط با افغانستان تنها بازار نیست بلکه ابزار تکمیل زیرساختها و پیشبرد توسعه استان محسوب میشود و نیازمند طراحی و پیگیری جدی است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در پایان تصریح کرد: با همکاری همه ظرفیتها از جمله دولت، مجلس و بخش خصوصی، میتوان شرایط مناسبتری برای استان و مردم رقم زد و امیدوارم این انسجام و همت ادامه یابد.
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