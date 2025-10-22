  1. استانها
حجت الاسلام شریف تبار: رویداد «صبا» در مازندران برگزار می‌شود

ساری - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بااشاره به اهمیت توجه به جوانان گفت: رویداد «صبا» در حمایت از امر ازدواج جوانان در استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توجه به امر ازدواج جوانان در این استان گفت: به حمدالله در استان مازندران، کنشگران فرهنگی و اجتماعی در میدان حضور فعال دارند و تلاش می‌کنند تا مسائل مهم زیست‌بوم استان را با نگاه ویژه پیگیری کنند.

وی افزود: یکی از نیازهای اساسی امروز استان، موضوع ازدواج جوانان است که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است، به همین منظور، رویداد صبا با همکاری استانداری، بهزیستی و سایر نهادهای تأثیرگذار فرهنگی در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام شریف تبار ادامه داد: این رویداد با هدف آموزش واسطه‌گران امر ازدواج و همچنین ارتقای دانش و مهارت‌های فعالان این حوزه برگزار می‌شود و بیش از ۱۲۰ نفر از کنشگران حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت در این رویداد حضور خواهند داشت تا بتوانیم با رصد دقیق وضعیت و کاهش مشکلات موجود، راهکارهای عملی و مؤثر ارائه کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: امید است این برنامه گامی مؤثر در جهت تسهیل و تسریع امر ازدواج جوانان استان باشد و بتواند زمینه‌ساز تحولات مثبت فرهنگی و اجتماعی در این عرضه شود.

