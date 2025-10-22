حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توجه به امر ازدواج جوانان در این استان گفت: به حمدالله در استان مازندران، کنشگران فرهنگی و اجتماعی در میدان حضور فعال دارند و تلاش می‌کنند تا مسائل مهم زیست‌بوم استان را با نگاه ویژه پیگیری کنند.

وی افزود: یکی از نیازهای اساسی امروز استان، موضوع ازدواج جوانان است که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است، به همین منظور، رویداد صبا با همکاری استانداری، بهزیستی و سایر نهادهای تأثیرگذار فرهنگی در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام شریف تبار ادامه داد: این رویداد با هدف آموزش واسطه‌گران امر ازدواج و همچنین ارتقای دانش و مهارت‌های فعالان این حوزه برگزار می‌شود و بیش از ۱۲۰ نفر از کنشگران حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت در این رویداد حضور خواهند داشت تا بتوانیم با رصد دقیق وضعیت و کاهش مشکلات موجود، راهکارهای عملی و مؤثر ارائه کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: امید است این برنامه گامی مؤثر در جهت تسهیل و تسریع امر ازدواج جوانان استان باشد و بتواند زمینه‌ساز تحولات مثبت فرهنگی و اجتماعی در این عرضه شود.