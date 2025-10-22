صفری: تکمیل واکسیناسیون در شرق هرمزگان به ۲۰۰ یخچال و خودرو نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای استانداردهای واکسیناسیون و حفظ کیفیت واکسنها کارشناسان دفتر یونیسف در تهران از زنجیره سرمای شهرستان میناب بازدید کردند.
این تیم از واحد زنجیره سرما در دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان خانه بهداشت آموزشی اسلامآباد و مرکز خدمات جامع سلامت زهوکی بازدید به عمل آوردند تا از عملکرد مراکز بهداشتی در نگهداری، توزیع و تزریق واکسنها اطمینان حاصل کنند.
حمیدرضا بهزادی رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب، هدف از این بازدید را ارزیابی فرآیندهای اجرایی زنجیره سرما و بررسی روشهای نگهداری وتوزیع واکسنها بیان کرد و افزود: این بازدید به منظور اطمینان از حفظ کیفیت واکسنها در تمام مراحل صورت گرفت.
رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان ضمن قدردانی از حمایتهای یونیسف در تجهیز واحد زنجیره سرمای شهرستان میناب، اظهار کرد: حمایتهای این سازمان در زمینه تجهیز واحد زنجیره سرما نقشی اساسی در حفظ سلامت واکسنها و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی در شرق هرمزگان ایفا کرده است.
وی همچنین به نیازهای باقیمانده در تجهیز مراکز بهداشتی شهرستانهای میناب، رودان، جاسک، بشاگرد و سیریک اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص اقلیمی و فاصلههای طولانی بین مراکز، تجهیز ۲۰۰ یخچال دیگر و یک دستگاه خودروی حمل واکسن از اولویتهای اساسی است.
پتار ظفیروف معاون اجرایی یونیسف در تهران نیز در حاشیه این بازدید بر اهمیت شناسایی نیازهای زیرساختی در زمینه واکسیناسیون و تجهیز زنجیره سرما تأکید کرد و گفت: هدف ما از این بازدید، شناسایی نیازها و فراهم کردن حمایتهای لازم برای بهبود فرآیند نگهداری و توزیع واکسنها در شهرستان میناب است.
محمد اسلامی، کارشناس برنامه یونیسف در ایران جیران کردستانی از کارشناسان دفتر یونیسف و دیگر مسئولان بهداشتی حضور داشتند.
بازدیدکنندگان از وضعیت سردخانهها، انبار ملزومات و تجهیزات واحد زنجیره سرما و همچنین عملکرد مراکز بهداشتی مورد نظر بازدید کردند و نکات فنی و آموزشی لازم برای بهبود این فرآیندها را مورد بررسی قرار دادند.
نظر شما