به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت الله جاوید پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان درباره جرایم سایبری و اینترنتی رخ داده طی شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ بیان کرد: برداشت وجه غیرمجاز و کلاهبرداری اینترنتی بیشترین فراوانی جرایم سایبری استان را در نیمسال اول ۱۴۰۴ داشته‌اند.

وی با بیان اینکه مزاحمت اینترنتی سومین فراوانی را در بین جرایم حوزه پلیس فتای استان سمنان به خود اختصاص داده است، گفت: با تلاش ماموران انتظامی در پلیس فتا خوشبختانه ۹۱ درصد پرونده‌های ورودی به این پلیس پی جویی و کشف شد.

رئیس پلیس فتای استان سمنان همچنین خود مراقبتی را یکی از همترین عوامل در برخورد با جرایم سایبری از سوی مردم استان دانست.

جاوید پور ادامه داد: با توجه به افزایش جرائم در فضای مجازی به ویژه در حوزه خرید و فروش کالا در بازارهای آنلاین و پیامک‌های جعلی حاوی لینک آلوده که در زمینه‌های وام فوری، ابلاغیه قضائی، پرداخت یارانه و سهام عدالت و…، اتفاق می‌افتد، برای پیشگیری از این گونه جرائم، لازم است تمامی کاربران فضای سایبری نکات امنیتی را در این حوزه مد نظر قرار دهند.

وی درباره اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با جرایم هم توضیح داد: در زمینه ارتقا سواد رسانه‌ای و آگاه سازی توسط پلیس فتا اقدامات خوب و سازنده‌ای در شش ماهه اول سال جاری صورت گرفته است.

رئیس پلیس فتای استان سمنان گفت: از جمله این اقدامات مؤثر و مفید می‌توان به برگزاری کارگاه آموزشی چهره به چهره برای جوامع هدف، برگزاری پویش‌های سراسری با هدف کاهش جرائم سایبری و ارتقا سواد رسانه‌ای شهروندان اشاره کرد.

جاوید پور ابراز کرد: کاربران فضای مجازی در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک در فضای سایبر، مراتب را به سرعت از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره (۰۹۶۳۸۰) و یا وب سایت پلیس فتا به نشانی (www.fata.gov.ir)به کارشناسان ما در پلیس فتا گزارش کنند.