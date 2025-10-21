به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا، به تشریح جزئیات کلاهبرداریهای پانزی و روشهای جدید این نوع کلاهبرداریها پرداخت.
وی با بیان اینکه کلاهبرداریهای پانزی یکی از معضلات جدی در فضای مجازی است، تأکید کرد: این پدیده نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان در حال گسترش است.
پاشایی در ابتدا به تاریخچه کلاهبرداریهای پانزی اشاره کرد و گفت: کلاهبرداری پانزی تقریباً معادل کلاهبرداریهای هرمی است که از دهه هشتاد در ایران دیده شد. مثال بارز آن طرح گلد کوئست بود که بسیاری از مردم را با وعدههای میلیونی فریب داد. متأسفانه بسیاری از قربانیان این طرحها همچنان هیچ تغییر مثبتی در زندگی خود ندیدهاند و حتی برخی دچار ضررهای جبرانناپذیر شدهاند.
وی افزود: کلاهبرداری پانزی تنها به ناآگاهی مردم محدود نمیشود، بلکه طمع نیز نقش مهمی در جذب قربانیان ایفا میکند. وعدههای افزایش چندین برابری سرمایه بدون تلاش، بسیاری را به سمت این طرحها جذب میکند، در حالی که در نهایت تنها کلاهبرداران هستند که سود میبرند.
رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا با اشاره به نقش هوش مصنوعی در هدایت این کلاهبرداریها، گفت: در بسیاری از موارد، کانالهای تلگرامی و سایتهای مرتبط با کلاهبرداریهای پانزی توسط هوش مصنوعی هدایت میشوند. این سیستمها با ترغیب کاربران به سرمایهگذاری بیشتر و اعطای جایزههای صوری، آنها را در چرخه کلاهبرداری نگه میدارند. در نهایت، زمانی که قربانیان متوجه میشوند نمیتوانند سود خود را برداشت کنند، ارتباط آنها قطع شده و حسابهای بانکیشان تاراج میشود.
پاشایی با تأکید بر لزوم آگاهی مردم، گفت: کلید اصلی پیشگیری از این کلاهبرداریها، آگاهی است. مردم باید بدانند که هیچ سرمایهگذاری بدون ریسک و تلاش، سود چندین برابری به همراه ندارد. همچنین باید مراقب وعدههای غیرواقعی در فضای مجازی باشند و قبل از هرگونه سرمایهگذاری، تحقیقات کافی انجام دهند.
وی به پروندههای اخیر کلاهبرداری پانزی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چندین پرونده کلاهبرداری پانزی در حال رسیدگی است. این پروندهها با همکاری پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی در حال پیگیری است و امیدواریم با افزایش آگاهی مردم، تعداد این پروندهها کاهش یابد.
در بخش دیگری از برنامه، پاشایی به روشهای شناسایی کلاهبرداریهای پانزی پرداخت و گفت: یکی از نشانههای بارز این کلاهبرداریها، وعدههای غیرواقعی و سودهای بالا است. همچنین، عدم شفافیت در نحوه سرمایهگذاری و عدم امکان برداشت سود نیز میتواند نشانهای از کلاهبرداری باشد. مردم باید مراقب باشند و در صورت مواجهه با چنین طرحهایی، بلافاصله به پلیس فتا گزارش دهند.
رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا تأکید کرد: کلاهبرداریهای پانزی نه تنها باعث ضرر مالی میشوند، بلکه میتوانند اعتماد مردم به سیستمهای مالی و سرمایهگذاری را نیز خدشهدار کنند. بنابراین، آگاهی و هوشیاری مردم نقش کلیدی در پیشگیری از این کلاهبرداریها دارد.
وی در رادیو گفتگو افزود: کلاهبرداریهای پانزی، که نام خود را از چارلز پانزی، کلاهبردار مشهور آمریکایی، گرفتهاند، یکی از قدیمیترین و در عین حال خطرناکترین روشهای کلاهبرداری هستند. با گسترش فناوری و فضای مجازی، این کلاهبرداریها شکلهای جدیدی به خود گرفتهاند و هوش مصنوعی نیز نقش مهمی در هدایت و گسترش آنها ایفا میکند.
سرهنگ پاشایی از مردم خواست تا در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری در فضای مجازی، بلافاصله به پلیس فتا گزارش دهند و تأکید کرد: همکاری مردم با نیروهای انتظامی، نقش مهمی در شناسایی و دستگیری کلاهبرداران دارد.
