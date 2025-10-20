  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی در دورود کشف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی دورود از دستگیری سه متهم و کشف ۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب شخصی آنان، مراتب در دستور کار پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا پس از بررسی‌های همه‌جانبه و با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و علمی موفق شدند سه نفر را دراین‌رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه ۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرایم سایبری از متهمان کشف و مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال وجوه برداشتی مال‌باختگان به‌حساب آنها برگشت داده شد، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نوریان با بیان اینکه پلیس فتا با رصد و پایش گسترده فضای سایبری، با مجرمان و کلاهبرداران با جدیت برخورد می‌کند و به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است، گفت: کاربران می‌توانند مسائل و مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس و راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهند.

کد خبر 6628664

