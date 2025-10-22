تعرفه مکالمه و پیامک تلفن همراه گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس این مصوبات، سقف تعرفه هر پیامک به زبان فارسی در سیم کارت دائمی ۱۱۶ ریال و هر پیامک به حروف انگلیسی ۲۸۹ ریال تعیین شده است. تعرفه پیامک در سیم کارتهای اعتباری، ۲۰ درصد بیشتر از سیم کارتهای دائمی است.
همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه درون شبکه ای تلفن همراه برای سیم کارتهای دائمی را ۶۴۹ ریال و سقف آن را ۷۷۹ ریال تعیین کرد. سقف تعرفه در سیم کارتهای اعتباری برای یک دقیقه مکالمه درون شبکه ای تلفن همراه هزار و ۱۶۹ ریال پیش بینی شده است.
بر اساس این مصوبه سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شبکه ای از تلفن همراه به تلفن ثابت نیز برای سیم کارتهای دائمی ۸۱۲ ریال و برای سیم کارتهای اعتباری هزار و ۲۱۸ ریال است.
در مصوبه تعیین تعرفه مکالمه تلفن همراه، محاسبه کارکرد مشترکان بر اساس ثانیه پیش بینی شده است.
به گزارش مهر، تغییر تعرفهها پس از ۱۲ سال برای تعرفه مکالمه و ۱۵ سال برای تعرفه پیامک اتفاق افتاده است.
