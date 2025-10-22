  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

یدیعوت آحارانوت: همه مقصران هفتم اکتبر برکنار شدند غیر از نتانیاهو!

یک روزنامه صهیونیستی نوشت که با برکناری تساحی هنگبی همه مقصران حاضر در واقعه هفتم اکتبر غیر از نتانیاهو برکنار شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت در مطلبی به قلم ناداو ایال به برکناری تساحی هنگبی مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اشاره کرده و نوشت: دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. شب گذشته با برکناری تساحی هنگبی، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل تنها مسئول ارشدی است که بهای مسئولیت خود در ازای شکست هفتم اکتبر را نپرداخته است.

این روزنامه می‌افزاید که رئیس ستاد کل ارتش، وزیر جنگ، رئیس شاباک، رئیس اطلاعات نظامی، فرماندهی نظامی جبهه جنوبی رژیم صهیونیستی و فرمانده لشکر غزه همگی پس از هفتم اکتبر برکنار شده اند.

یدیعوت تاکید کرد که هر کسی که در «بزرگترین شکست تاریخ اسرائیل» نقش داشت، باید مسئولیت خود را بپذیرد، لذا فارغ از تمامی سخنرانی‌ها و پیام‌ها و اشک‌ها این بار نوبت نتانیاهو است که به خانه برود.

