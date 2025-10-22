مادرانه ای از مواجهه با پیکر مطهر شهدا در معراج بهشت زهرا (س)

زهرا بغدادی در حاشیه نشست فرهنگی حوزه هنری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان بخشی از خاطرات خود از معراج شهدای بهشت زهرا پرداخت و با اشاره به فضای خاص و ملکوتی معراج شهدا گفت: خاطرات در معراج شهدا بسیارند؛ تلخ و شیرین، تلخی آن از جنس فراق و اندوه خانوادههایی است که عزیز خود را از دست دادهاند، اما شیرینی آن در عظمت و زیبایی مقام شهادت نهفته است؛ اینکه فرزندشان، همسرشان یا پارهتنشان برگزیده درگاه الهی شده است.
وی با یادآوری نخستین تجربه خود از مواجهه با پیکر یک شهید زن، ادامه داد: اولین پیکری که در معراج باز کردیم، دختر جوانی ۲۲ سالهای بود و چند روز پیش از شهادتش به مادرش گفته بود که شهادت زیباست.
وی ادامه داد: مادرش با مزاح به او گفته بود تو که پسر نیستی که بخواهی سربازی بروی یا به جبهه بروی، این حرفها چیست که میزنی؟ اما آن دختر با خدا عهدی بسته بود که مادر از آن بیخبر بود و وقتی پیکر او را برای اولین بار دیدم، آرامشی بینظیر در چهرهاش موج میزد، لبیک گفته بود به خداوند و چون پروانهای سبکبال، زیبا به سوی آسمان پرواز کرده بود، همانجا از خدا خواستم قدمهای مرا برای خدمت به شهدا استوار کند.
ایمان مادران شهید؛ شکوهی فراتر از تصور
بغدادی سپس به روایت مادر این شهید پرداخت و گفت: مادرش تعریف کرد که دخترش با اصرار از زیبایی شهادت میگفت اما من فکر نمیکردم که واقعاً این اتفاق بیفتدو وقتی فهمیدم چه عهدی بین دخترم و خدا بسته شده، تازه عظمت آن حرفها را درک کردم.
خادم معراج شهدا تصریح کرد: مادران شهدا، با آنکه در دل سوختهاند، اما ایمانی راسخ دارند و این ایمان است که آنها را سربلند نگه داشته و تبدیلشان کرده به نماد پایداری.
معراج؛ مدرسهای برای رشد روح و باور
وی با توصیف فضای معنوی معراج شهدا ادامه داد: خانوادهها وقتی وارد معراج میشوند، داغدیده و دلشکستهاند، اما فضای ملکوتی آنجا طوری است که بعد از دیدن پیکر فرزندشان، آرام میگیرند، تازه آنجاست که میفهمند خدا چه امانتی را به آنها سپرده و حالا آن را بازپس گرفته است.
ویافزود: بسیاری از خانوادهها با چشمانی اشکبار و دستانی رو به آسمان میگویند: خدایا، امانتت را به خودت بازگرداندیم، این اوج ایمان و اخلاص است. افتخار میکنند که فرزندشان، شهید راه خدا شده است.
شهدا، حافظان عزت این سرزمین
بغدادی در پایان سخنان خود، شهادت را سرمایهای عظیم برای ایران اسلامی دانست و گفت: شهدا فقط برای جنگیدن نرفتند، آنها برای دفاع از حقیقت و برای سربلندی کشور جان خود را تقدیم کردند. در میان شهدا، از دانشمند تا جوان روستایی حضور دارد و این یعنی همه ملت در دفاع از آرمانها سهیم بودهاند. به عنوان کسی که توفیق داشتهام چشمم به جمال پیکرهای مطهر روشن شود، میگویم شهادت پایان نیست، آغاز است. آغاز راهی الهی برای آنها که انتخاب شدهاند.
نظر شما