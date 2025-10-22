رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کوثر سلامی بهعنوان «رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر» منصوب کرد.
متن حکم صادره به شرح زیر است:
سرکار خانم دکتر سلامی
سلام علیکم؛
گفتمان انقلاب اسلامی منبعث از فرهنگ قرآنی و آموزههای وحیانی است بر این اساس، زنان با سرشت الهی و تعهدات عمیق انسانی و روحانی، نقشی محوری و ماندگار در اعتلای بنیادهای دینی و فرهنگی جامعه اسلامی بر عهده دارند و محور پرورش نسلهای مؤمن و اندیشمند، تعالی بخش حیات روحانی جامعه، تقویتکننده مبانی اخلاقی و ارزشی و تجسم کرامت انسانیاند و پیشاهنگ خلق فضایی امن و بالنده برای رشد و شکوفایی محسوب میشوند. این حقیقت در سنت نبوی، بازتاب یافته و قداست مقام مادران را تا حد دروازهای به سوی سعادت ابدی برکشیده و پیوندی ناگسستنی میان جایگاه زن و تعالی جامعه برقرار ساخته است.
از اینرو، ادراک ژرف جایگاه زن و مادر ضرورتی بنیادین برای پاسداشت هویت فرهنگی و استمرار حیات معنوی جامعه به شمار میرود. بدین جهت و با الهام از تعالیم بلند اسلامی، تأکیدات امامین انقلاب اسلامی و توجه ویژه به موقعیت ممتاز زنان در تمدن اسلامی، شایسته است طراحی و اجرای برنامهها و اقدامات ویژه در راستای پاسداشت مقام زن و گرامیداشت جایگاه مادر در دستور کار قرار گیرد تا این میراث گرانبها در بستر اجتماعی و فرهنگی کشور نهادینه شود.
بر همین مبنا، با عنایت به ضرورت نگرشی جامع و آیندهنگر به مقام زن و مادر در جامعه، سرکارعالی را به عنوان «رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر» منصوب مینمایم. انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع و تعامل سازنده با نهادهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و تشکلهای بانوان، ابتکاراتی اثربخش را در جهت تقویت هویت، عزت و جایگاه زن مسلمان ایرانی، با تمرکز بر نقش سازنده او در عرصههای گوناگون، تدوین و اجرا نمائید.
امید است با توکل بر خداوند متعال و در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدّ ظله العالی) در تحقق اهداف این ستاد موفق باشید.
محمدحسین موسی پور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
