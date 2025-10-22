سمیه حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت و اهمیت انار این منطقه، آن را «یاقوت سرخ مازندران» نامید و اظهار داشت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد از تولید انار استان مازندران در بهشهر صورت می‌گیرد و این شهرستان قطب تولید انار استان است، باید بیش از پیش در شناساندن انار بهشهر اهتمام داشته باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر بیان کرد: شهرستان بهشهر با دارا بودن یک هزار و ۱۸۰ هکتار باغ انار و ۱۲ هزار هکتار انار ترش در جزیره میانکاله، به عنوان قطب تولید انار در مازندران شناخته می‌شود.

وی افزود: در بهشهر ۲۷ رقم انار تولید می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۱۸ هزار و ۵۰۰ تن انار برداشت شود.

حسنی درباره برگزاری دهمین جشنواره انار اشرف گفت: این جشنواره از دوم تا نهم آبان‌ماه در پارکینگ شرکت بهپاک با حضور ۷۰ غرفه برگزار می‌شود و هدف آن معرفی انار بهشهر در سطح استان و کشور است.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر همچنین تاکید کرد: انار بهشهر به دلیل ارگانیک بودن و کیفیت بالایش شهرت دارد و با همین برند به بازارهای صادراتی راه یافته است.

وی در پایان افزود: جشنواره انار فرصت مناسبی برای معرفی بیشتر انار بهشهر در سطح ملی و نمایش تولیدات با کیفیت این شهرستان است.