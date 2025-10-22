  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

بورس زرشک و عناب خراسان جنوبی تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود

بورس زرشک و عناب خراسان جنوبی تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود

بیرجند – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بورس زرشک و عناب استان تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را در فضایی شفاف، رقابتی و بدون واسطه عرضه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری عصر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از راه‌اندازی موفق بورس زعفران در سال گذشته، برنامه‌ریزی برای ایجاد بورس عناب و زرشک نیز در دستور کار قرار گرفته و این دو بورس تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: راه‌اندازی بورس‌های تخصصی محصولات کشاورزی، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی قیمت‌ها، حذف واسطه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

به گفته وی، با اجرای این طرح، کشاورزان می‌توانند بدون نیاز به حضور مستقیم در بازار، محصولات خود را از طریق سیستم بورس به فروش برسانند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به مزایای این اقدام تصریح کرد: بورس محصولات کشاورزی موجب می‌شود قیمت‌گذاری به صورت رقابتی و واقعی انجام گیرد و کشاورزان از نوسانات و مشکلات بازارهای سنتی مصون بمانند.

اسفندیاری بیان کرد: خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد عناب کشور و دارا بودن رتبه نخست تولید این محصول، قطب اصلی عناب ایران به شمار می‌رود و بیش از ۷۰ درصد تولید آن به خارج از استان صادر می‌شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید زرشک گفت: سطح زیرکشت زرشک در خراسان جنوبی بیش از ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار است و سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن زرشک از باغات استان برداشت می‌شود که این میزان حدود ۹۸ درصد از تولید ملی را شامل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات محصولات استراتژیک استان افزود: خراسان جنوبی با برخورداری از ظرفیت‌های ویژه در تولید محصولاتی همچون زعفران، زرشک، عناب و محصولات گلخانه‌ای، می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی صادرات کشاورزی کشور به ویژه به بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان تبدیل شود.

وی گفت: راه‌اندازی بورس‌های تخصصی، زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر محصولات کشاورزی استان در بازارهای بین‌المللی خواهد بود و نقش مهمی در ارتقای جایگاه اقتصادی خراسان جنوبی ایفا می‌کند.

کد خبر 6631216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها