به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری عصر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از راهاندازی موفق بورس زعفران در سال گذشته، برنامهریزی برای ایجاد بورس عناب و زرشک نیز در دستور کار قرار گرفته و این دو بورس تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: راهاندازی بورسهای تخصصی محصولات کشاورزی، گامی مهم در جهت شفافسازی قیمتها، حذف واسطهها و حمایت از تولیدکنندگان محسوب میشود.
به گفته وی، با اجرای این طرح، کشاورزان میتوانند بدون نیاز به حضور مستقیم در بازار، محصولات خود را از طریق سیستم بورس به فروش برسانند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به مزایای این اقدام تصریح کرد: بورس محصولات کشاورزی موجب میشود قیمتگذاری به صورت رقابتی و واقعی انجام گیرد و کشاورزان از نوسانات و مشکلات بازارهای سنتی مصون بمانند.
اسفندیاری بیان کرد: خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد عناب کشور و دارا بودن رتبه نخست تولید این محصول، قطب اصلی عناب ایران به شمار میرود و بیش از ۷۰ درصد تولید آن به خارج از استان صادر میشود.
وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید زرشک گفت: سطح زیرکشت زرشک در خراسان جنوبی بیش از ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار است و سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن زرشک از باغات استان برداشت میشود که این میزان حدود ۹۸ درصد از تولید ملی را شامل میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات محصولات استراتژیک استان افزود: خراسان جنوبی با برخورداری از ظرفیتهای ویژه در تولید محصولاتی همچون زعفران، زرشک، عناب و محصولات گلخانهای، میتواند به یکی از قطبهای اصلی صادرات کشاورزی کشور به ویژه به بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان تبدیل شود.
وی گفت: راهاندازی بورسهای تخصصی، زمینهساز حضور پررنگتر محصولات کشاورزی استان در بازارهای بینالمللی خواهد بود و نقش مهمی در ارتقای جایگاه اقتصادی خراسان جنوبی ایفا میکند.
