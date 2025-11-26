نقش مهم تقویت بازارهای روز برای تنظیم قیمت میوه در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح چهارشنبه در جلسه بررسی ساماندهی میوه و تره بار خراسان جنوبی اظهار کرد: مشکلاتی در سطح شهرستان‌ها و استان وجود دارد که بخشی از آن به صادرات میوه بازمی‌گردد و افزایش نرخ دلار باعث شده است که محصولات باکیفیت از استان و کشور صادر شود و همین موضوع بر قیمت و میزان عرضه داخلی تأثیر گذاشته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: اکنون شاهد خروج میوه‌هایی نظیر نارنگی، پرتقال و لیموشیرین از مسیر شمال کشور و همچنین صادرات سایر محصولات از سمت غرب و شرق هستیم.

اسفندیاری بیان کرد: برای سامان‌دهی این وضعیت، دو اقدام ضروری است که به‌منظور اجرای آن با تهران نیز مکاتبه و مذاکره شده است که نخست، بازنگری و اعمال محدودیت در تعرفه‌های صادراتی برای جلوگیری از خروج بی‌رویه میوه‌های باکیفیت؛ و دوم، ایجاد سازوکارهای کنترلی در سطح استان برای تنظیم بهتر بازار است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به همکاری شهرداری و برگزاری جلسات مشترک در زمینه تنظیم بازار افزود: اگر بخواهیم قیمت میوه در شهرستان‌ها قابل‌قبول باشد و مردم بتوانند از محصولات مناسب استفاده کنند، باید به سمت عرضه میوه‌های کف‌قیمتی و متوسط حرکت کنیم.

وی افزود: در شرایط فعلی، بسیاری از میوه‌فروشان توان خرید محصولات ممتاز را ندارند؛ به‌طور مثال، سیب درجه‌یک ارومیه یا دماوند با قیمت‌های موجود قابل تهیه نیست.

وی با بیان این‌که بازارهای روز شهرداری نقش مهمی در تعدیل قیمت‌ها دارند، ادامه داد: این تصور که همه میوه‌های عرضه‌شده در بازارهای روز بی‌کیفیت هستند صحیح نیست و در مشهد و سایر شهرها نیز تفاوت قیمت میان ساعات مختلف روز یا میان میادین و غرفه‌ها طبیعی است.

اسفندیاری با اشاره به اینکه اکنون در بازارهای روز شهرداری، میوه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود که اقدامی مؤثر است، گفت: برای کاهش قیمت تمام‌شده میوه، باید از ظرفیت دستگاه‌های مختلف کمک بگیریم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: به عنوان مثال برخی نهادها از جمله نیروهای نظامی و انتظامی اعلام آمادگی داشته‌اند تا با اختصاص ناوگان حمل‌ونقل، امکان انتقال مستقیم میوه از مبدأ و کاهش کرایه حمل را فراهم کنند که این موضوع می‌تواند تأثیر چشمگیری در قیمت نهایی برای مصرف‌کننده داشته باشد.

اسفندیاری همچنین به اهمیت ذخیره‌سازی میوه‌های شب یلدا و ایام نوروز اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف اصلی ما، تأمین، ذخیره‌سازی و عرضه به‌موقع میوه در مناسبت‌های حساس است.