به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، همکاری مشترک کمیته امداد و سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با امضای تفاهم‌نامه‌ای در ۱۰ ماده و ۳۲ بند آغاز شد. در این مراسم، مدیران دو نهاد به تشریح اهداف و راهبردهای این همکاری پرداختند.

سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران در این مراسم، با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌دستگاهی، اظهار کرد: این همکاری گامی مهم در مسیر تکمیل چرخه حمایت از مددجویان و ارائه خدمات جامع به آنان است.

وی با تشریح فعالیت‌های این نهاد، از تحت حمایت بودن ۸۴ هزار خانوار در کمیته امداد استان تهران خبر داد و افزود: از این تعداد، حدود ۸۰ هزار خانوار مستمری‌بگیر هستند و بیش از ۱۴۰ هزار نفر به‌طور مستقیم با کمیته امداد در ارتباطند.

پرپنچی در ادامه به ویژگی‌های خانوارهای تحت حمایت اشاره کرد و گفت: ۳۵۰۰ خانواده دارای سرپرست زندانی، ۳۵ هزار خانوار مستأجر و نیز سهم ۸۱ درصدی زنان سرپرست خانوار از جمله این ویژگی‌هاست.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه توانمندسازی واقعی نیازمند توجه به ابعاد مختلف زندگی مددجویان است، تصریح کرد: تقویت بنیان‌های فرهنگی، اخلاقی و مهارتی خانواده‌ها در کنار حمایت‌های مادی، از اهداف اصلی این همکاری است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از آمادگی هفت کانون فرهنگی تربیتی این نهاد در تهران و حومه برای اجرای برنامه‌های مشترک خبر داد و افزود: این کانون‌ها می‌توانند به پایگاهی برای ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و فرهنگی به مددجویان تبدیل شوند.

در ادامه حجت‌الاسلام محمدجواد زهرایی، مدیرکل راهبری زیست‌بوم فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی شهر تهران با تأکید بر عزم جدی دو نهاد برای تحقق اهداف تفاهم‌نامه گفت: تمرکز ما بر اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه و دستیابی به خروجی‌های ملموس و اثرگذار است.

وی محورهای اصلی این همکاری را ارائه خدمات تخصصی مشاوره، توسعه فرهنگ خیر و احسان، الگوسازی از موفقیت‌های مددجویان و ارائه خدمات فرهنگی و دینی عنوان کرد.