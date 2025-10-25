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۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی حامیان به ایتام در ۶ ماهه سال جاری

کمک ۳۴ هزار میلیارد ریالی حامیان به ایتام در ۶ ماهه سال جاری

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در شش ماهه نخست سال جاری ۳۴ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌اله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در شش ماهه نخست سال جاری ۳۴ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.

وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۵۵۵ نفر حامی فعال در طرح اکرام ایتام و محسنین حضور دارند که در ۶ ماهه سال جاری ۲۳۷ هزار و ۶۵۳ نفر به عنوان حامی در این طرح ثبت نام کرده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اظهار کرد: در طرح اکرام ایتام و محسنین ۵۴۴ هزار و ۵۹ فرزند یتیم و محسنین، تحت حمایت هستند که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۴۱۸ نفر یتیم و ۳۷۳ هزار و ۶۴۱ نفر از فرزندان محسنین هستند.

آسوده اضافه کرد: سرانه دریافتی هر یتیم یک میلیون و ۵۰۴ هزار تومان و سرانه دریافتی فرزندان محسنین ۷۱۲ هزار تومان در ماه است.

کد مطلب 6633620

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