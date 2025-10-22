به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی در همایش فرصتهای سرمایهگذاری شهر اراک اظهار کرد: اراک به لحاظ موقعیت جغرافیایی، صنعتی و زیرساختهای شهری، یکی از شهرهای ممتاز کشور برای سرمایهگذاری به شمار میآید و شهرداری در تمامی حوزهها آماده همکاری با سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی است.
وی افزود: مزیتهای سرمایهگذاری در این شهر در سطح ملی بینظیر است و شهرداری با فراهمسازی بسترهای قانونی و اجرایی، از حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی حمایت میکند.
شهردار اراک با تأکید بر نگاه حمایتی مدیریت شهری به سرمایهگذاران گفت: این مجموعه از تمامی افراد و نهادهایی که علاقهمند به مشارکت در پروژههای شهری هستند، استقبال میکند و تلاش دارد با تسهیل فرآیندها، زمینه اعتماد و همکاری متقابل را فراهم سازد.
محمودی ادامه داد: در شرایط کنونی، شماری از سرمایهگذارانی که در سالهای گذشته سرمایه خود را از اراک خارج کرده بودند، با مشاهده تغییر رویکرد مدیریت شهری و بهبود فضای اقتصادی، برای بازگشت و همکاری مجدد اعلام آمادگی کردهاند.
وی با اشاره به نقش سرمایههای مردمی در توسعه شهری تصریح کرد: تحقق اهداف توسعه پایدار بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکانپذیر نیست و شهرداری با رویکردی شفاف، تلاش میکند زمینههای اعتماد و تعامل سازنده را تقویت کند.
شهردار اراک تاکید کرد: ساختن اراک نوین، تنها با اتکا به منابع دولتی ممکن نیست و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، سرمایهگذاران داخلی و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، میتواند زمینهساز تحولی بزرگ در توسعه اقتصادی و اجتماعی این کلانشهر باشد.
وی گفت: شهرداری اراک آماده است در تمامی حوزهها از جمله پروژههای عمرانی، گردشگری، فرهنگی و خدمات شهری، زمینه مشارکت و سرمایهگذاری را برای متقاضیان فراهم کند تا این شهر به یکی از قطبهای مهم سرمایهگذاری کشور تبدیل شود.
نظر شما