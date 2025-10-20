اراک با اجرای ۱۵ پروژه جدید وارد مسیر توسعه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرامرز مهاجرانی بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با وجود موانع اداری، پیچیدگیهای قانونی و تغییر مداوم شیوهنامهها، روند توسعه در اراک متوقف نشده و شهرداری با تکیه بر ظرفیتهای داخلی در مسیر رشد گام برمیدارد.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک با اشاره به جوان بودن شهر اراک گفت: قدمت اراک در مقایسه با شهرهای تاریخی کشور کوتاه است و این شهر هنوز دوران بلوغ خود را بهطور کامل طی نکرده، اما در همین مدت کوتاه توانسته زیرساختهای اصلی شهری را تکمیل و برای ورود به مرحله ارتقای کیفیت زندگی آماده شود.
اراک در مسیر توسعه و بلوغ
مهاجرانی با یادآوری بخشی از طرحهای عمرانی سالهای اخیر افزود: احداث تقاطع غیرهمسطح جهاد، توسعه بلوارهای مهارت، کشاورز و شهدای دولت، همچنین اصلاح شبکه آبیاری فضای سبز از جمله گامهایی است که نشان میدهد شهر اراک در مسیر بلوغ و توسعه قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: اکنون مدیریت شهری بهدنبال شهر زنده و پویا است که مردم در آن زندگی کنند، تفریح کنند و از امکانات شهری بهرهمند شوند به همین دلیل، تمرکز بر پروژههای گردشگری، فرهنگی و تفریحی در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک از طراحی و اجرای پروژه سیتیسنتر اراک بهعنوان بزرگترین طرح سرمایهگذاری شهر خبر داد و گفت: این مجموعه با زیربنای ۱۲۰ هزار مترمربع در هشت طبقه و با طراحی یکی از معماران برجسته کشور در مجاورت میدان امام خمینی ساخته خواهد شد، حجم سرمایهگذاری آن حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده و طبق برنامه، تا افق ۱۴۰۶ به بهرهبرداری خواهد رسید.
اجرای پروژه خدماتی بین راهی گردشگری گردو
وی درباره پروژه خدماتی بینراهی دره گردشگری گردو نیز بیان کرد: قرارداد این پروژه در سال گذشته منعقد شده و طراحی آن توسط شرکت معتبر طراح مجموعه مهر و ماه اصفهان انجام شده است، مجموعه در زمینی به مساحت ۲۷ هزار مترمربع و با زیربنای ۹ هزار مترمربع احداث میشود
مهاجرانی یکی از چالشهای این طرح را وجود جایگاه CNG در محل پروژه عنوان کرد و افزود:این جایگاه باید حدود ۵۰ متر جابجا شود اما با وجود پیگیریهای چهارماهه هنوز مجوز مربوطه صادر نشده است، این موضوع یکی از نمونههای مشکلات اداری در مسیر سرمایهگذاری شهری است که امیدواریم با همکاری دستگاههای ذیربط برطرف شود.
وی درباره طرح جامع گردشگری درهگردو نیز گفت: مطالعات و نقشههای اولیه این منطقه انجام شده و شامل احداث اقامتگاهها، رستورانها و فضاهای تفریحی در زمینی حدود ۱۰ هزار مترمربع است، این طرح در کمیسیون امور زیربنایی استان در حال بررسی و اخذ مجوز نهایی است.
مهاجرانی افزود: در کنار پروژههای بزرگ، طرحهای مکملی همچون پارک آبی، فود استریت و تلهکابین درهگردو نیز در حال اجرا هستند که میتوانند نمادهای تازهای از نشاط و پویایی شهری در اراک باشند.
آغاز عملیات اجرایی پارک آبی شهر اراک
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی پارک آبی شهر اراک خبر داد و ضمن قدردانی از پیگیریهای شهردار گفت: اگر حمایت مدیریت شهری و شورای شهر نبود، این پروژه هرگز از مرحله طرح فراتر نمیرفت، خوشبختانه موانع آن برطرف شده و عملیات اجرایی آغاز شده است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک افزود: سال جاری در مجموع ۱۵ پروژه سرمایهگذاری در دست اقدام است که ارزش کلی آنها بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، این طرحها شامل پروژههای گردشگری، تجاری و خدماتی هستند که هدف اصلی آنها، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کنار ارتقای رفاه شهروندان است.
مهاجرانی از برگزاری سمینار سرمایهگذاری و گردشگری اراک در روز ۳۰ مهرماه در هتل اطلس خبر داد و گفت: در این گردهمایی، صنعتگران، پیمانکاران و فعالان اقتصادی بومی حضور خواهند داشت تا زمینههای همکاری مشترک برای پیشبرد طرحهای شهری بررسی شود، پس از پایان سمینار، بازدید از پروژههای درهگردو و مراسم افتتاح فود استریت انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که بخش خصوصی با اطمینان از ثبات و حمایت مدیریت شهری وارد عمل شود
مهاجرانی گفت: از تمام ظرفیتها بهرهگیری میشود تا اراک به شهری سرمایهپذیر، زنده و شاد تبدیل شود، شهری که توسعه در آن با رفاه شهروندان پیوند خورده باشد.
