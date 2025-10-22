به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مهاجرانی ظهر چهارشنبه در همایش فرصتهای سرمایهگذاری شهر اراک اظهار کرد: اراک شهری در حال توسعه است و اکنون فرصت مناسبی برای بهرهگیری از ظرفیت نخبگان اقتصادی فراهم شده تا با همافزایی، مسیر رشد و آبادانی شهر تقویت شود.
وی افزود: در سالهای اخیر اقدامات مؤثری برای بهبود فضای سرمایهگذاری در اراک انجام شده و در دوره کنونی، با حمایت مدیریت ارشد استان و همراهی شهرداری، زمینههای لازم برای فعالیت سرمایهگذاران به بهترین شکل فراهم است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری اراک ادامه داد: ما باید اراک را خودمان بسازیم، نخبگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی این شهر سرمایههای اصلی اراک هستند و نقش تعیینکنندهای در شکلگیری آینده آن دارند.
مهاجرانی تصریح کرد: حضور چهرههای شاخص در حوزههای اقتصاد، صنعت و عمران در این نشست نشاندهنده ظرفیت عظیم انسانی شهر اراک است، افرادی که هر یک میتوانند نقشی مؤثر در رشد و توسعه این شهر ایفا کنند.
وی بیان کرد: شهرداری اراک از تمامی ایدهها و طرحهایی که بتواند به بهبود شرایط زندگی شهری، توسعه زیرساختها، ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد فرصتهای جدید در حوزههای گردشگری، سلامت و تفریح منجر شود، حمایت میکند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری شهرداری اراک در پایان گفت: امید است با مشارکت بخش خصوصی و تعامل سازنده میان نهادهای شهری و اقتصادی، اراک به شهری پویا، آباد و دارای استانداردهای مطلوب برای زندگی تبدیل شود.
