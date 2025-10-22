کشف بیش از یک کیلوگرم شیشه و هروئین در بندرانزلی؛۴ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر وهاب زاده عصر چهارشنبه در تشریح این طرح قاطع اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات عمومی و پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های سطح حوزه استحفاظی از حضور معتادان متجاهر و خرده فروشان، مأموران کلانتری ۱۱ حین گشت زنی هدفمند، فردی را که در یکی از خیابان‌های اطراف اقدام به فروش مواد مخدر می‌کرد شناسایی کردند.

وی افزود: این متهم بلافاصله پس از مشاهده عوامل انتظامی قصد فرار داشت که با هوشیاری پلیس مهار و دستگیر شد. در بازرسی از وسایل همراه وی، مقدار یک کیلو و ۹ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی در ادامه به عملیات دوم اشاره کرد و گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده از متهم اولیه عملیات شناسایی و دستگیری همدستان وی در دستور کار قرار گرفت. ماموران پلیس با هماهنگی کامل مقام قضائی به محل اختفای متهمان در یکی دیگیر از خیابان‌های حومه اعزام شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان از قاچاقچیان مواد مخدر و دارای سوابق کیفری متعدد بوده‌اند تصریح کرد: احدی از قاچاقچیان مواد مخدر به محض ورود ماموران به منزل با استفاده از یک قبضه سلاح سرد (چاقو) به سمت عوامل انتظامی حمله ور و قصد فرار داشت که با اقدام سریع و مقتدرانه پلیس و ضمن رعایت کامل قانون به کارگیری سلاح مهار و بهمراه ۲ نفر دیگر از همدستان وی، جملگی دستگیر شدند که در بازرسی از مخفیگاه آنان مقدار ۵ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و ۱۱ گرم و ۷۰ سانت شیشه بهمراه ۲ عدد پایپ کشف شد.

سرهنگ وهاب زاده با اشاره به اینکه در این عملیات‌ها مجموعاً یک کیلو و ۲۶ گرم و ۷۰ سانت مواد مخدر نیز کشف شد، خاطرنشان کرد: متهمان ۲۹ ،۳۳ ،۳۴ و ۳۸ ساله نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.