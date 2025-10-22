  1. استانها
سردار رضایی: توسعه همکاری‌های مرزی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

گرگان-جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از تقویت تعاملات مرزی و استفاده از فناوری‌های روز برای کنترل و پایش مرزها خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرزهای استان گلستان با تأکید بر نقش همکاری‌های دوجانبه در تأمین امنیت مرزها گفت: تعامل بسیار خوبی میان مرزبان‌های درجه یک و دو وجود دارد و این ارتباط سازنده باعث توسعه تبادلات تجاری در پایانه‌ها و دروازه‌های مرزی شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنترل و پایش مرزها، سطح آمادگی و مهارت نیروهای مرزبانی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: آنچه در این سفر مشاهده کردم، نشان‌دهنده تعامل صمیمانه و مؤثر مرزبانان دو طرف و همکاری فعال مرزنشینان در حوزه‌های مختلف است.

