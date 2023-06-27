عامل اصلی توزیع مواد مخدر در غرب مازندران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی توزیع گسترده انواع مواد مخدر توسط افرادی در غرب استان، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: در اجرای این مأموریت، مأموران اداره عملیات اجرایی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، متهمان را شناسایی کردند.

سردار مفخمی خاطرنشان کرد: مأموران طی ۲ عملیات ضربتی متهمان را در حین ورود به استان مازندران از طریق محور هراز با سه دستگاه خودروی سواری زمین‌گیر کردند.

این مقام انتظامی از دستگیری یکی از عاملان اصلی توزیع مواد مخدر شیشه در غرب استان مازندران و ۲ نفر از همدستان وی در این عملیات خبر داد و اظهار داشت: در بازرسی از خودروهای این سوداگران مرگ در مجموع ۱۲ کیلو گرم تریاک و یک کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با اشاره به عزم جدی پلیس در مقابله با سوداگران مرگ، از مردم خواست: ضمن همکاری با پلیس در برقراری نظم و امنیت در صورت شناسایی عاملان افیونی و هرگونه مسائل امنیتی و انتظامی مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.