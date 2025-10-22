  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

فرماندار تنگستان: برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای نسل آینده تقویت شود

بوشهر- فرماندار تنگستان بر اهمیت تقویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای نسل آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اهرم، اظهار کرد: کودکان سرمایه‌های اصلی هر جامعه هستند و وظیفه‌ی ما مسئولان فراهم کردن بسترهای لازم برای رشد همه‌جانبه‌ی آنان است و در همین راستا، مراکزی مانند کانون پرورش فکری نقشی بی‌بدیل در پرورش خلاقیت، نوآوری و هویت فرهنگی نسل آینده دارند.

سلیمانی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون افزود: برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری که در این کانون اجرا می‌شود باید به‌صورت مستمر حمایت شود تا زمینه‌ی شکوفایی استعدادهای کودکان در حوزه‌های گوناگون فراهم شود.

وی در ادامه تصریح کرد: هفته‌ی کودک فرصتی است برای بازنگری در سیاست‌های حوزه‌ی کودکان و برنامه‌ریزی هدفمند جهت بهبود کیفیت خدمات فرهنگی و آموزشی و امیدواریم با هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط، بتوانیم گام‌های مؤثری در حمایت از نسل فردای تنگستان برداریم.

فرماندار بر ضرورت همکاری خانواده‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی در تحقق اهداف تربیتی تأکید کرد و گفت: رشد سالم کودکان نیازمند محیطی امن، نشاط‌آور و خلاق است و خانواده‌ها باید همراه با دستگاه‌های فرهنگی در ایجاد چنین فضایی سهیم باشند تا آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان این سرزمین رقم بخورد.

