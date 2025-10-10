فاضلی: هفته ملی کودک فرصتی برای بررسی حقوق و نیازهای کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فاضلی در سخنانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهر ساری، با تبریک هفته ملی کودک به خانوادهها و نمازگزاران، بر اهمیت حقوق کودکان و مسئولیت اجتماعی نهادها در حمایت از نسل آینده تأکید کرد.
وی با اشاره به مأموریت کانون پرورش فکری در رشد همهجانبه کودکان و نوجوانان، گفت: کانون به عنوان نهادی تخصصی، با بهرهگیری از فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، زمینهساز رشد نسل آیندهساز ایران است. هفته ملی کودک فرصتی است تا جایگاه این سرمایه ارزشمند را مرور کنیم و مسئولیتهای خود را در قبال کودکان بازشماریم.
مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران با بیان اینکه شعار امسال هفته ملی کودک کودکان حال خوش زندگیاند بیانگر نقش مهم کودکان در زندگی امروز و آینده جامعه است، افزود: کودکان تنها آینده ما نیستند بلکه شور و نشاط خانواده و جامعه نیز به آنان وابسته است. سلامت و خلاقیت کودکان، شاخص پویایی جامعه خواهد بود.
فاضلی از فعالیت ۲۰ دستگاه عضو ستاد هفته ملی کودک در استان خبر داد و گفت: این نهادها با سیاستگذاری و برنامهریزی در طول هفته، به تکریم کودکان، معرفی ظرفیتهای خدماتی و تأکید بر حمایت از حوزه کودک میپردازند.
وی در ادامه به حقوق بنیادین کودکان اشاره کرد و گفت: حقوق کودکان شامل حق بازی، نشاط، سلامت جسمی و روانی، و دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی است که باید به عنوان چارچوبی عملی در تربیت و آموزش نسل آینده رعایت شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران تأکید کرد: مسئولیت حمایت از کودکان تنها بر دوش خانواده نیست و نهادهای دولتی، آموزشی و فرهنگی نیز باید در این زمینه فعال باشند. کودکان دارای نیازهای خاص نیز نیازمند توجه و حمایت ویژهتری هستند.
فاضلی در پایان به برنامههای گسترده کانون پرورش فکری پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: کانون در بیش از ۶۰ محور فعالیت، از جمله هوش مصنوعی، نجوم، فلسفه و اقتصاد، به رشد و تقویت روحیه خودباوری کودکان و نوجوانان میپردازد.
وی از همه نهادها و مسئولان فرهنگی و دینی استان دعوت کرد تا در کنار خانوادهها، با کانون همکاری کنند تا نسلی مؤمن، خلاق و متعهد تربیت شود و ایران اسلامی همواره سربلند باقی بماند.
