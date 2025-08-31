آغاز عملیات احداث مرکز تخصصی پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سنته

به گزارش خبرنگار مهر؛ با هدف گسترش عدالت فرهنگی و آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، عملیات احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر سنته آغاز شد.
این پروژه با حمایت استانداری کردستان و همراهی خیرین و نهادهای محلی طی دو سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
کلنگزنی با حضور مسئولان و خیرین
مراسم کلنگزنی پروژه کانون پرورش فکری سنته صبح یکشنبه با حضور نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، جمعی از مدیران استانی و خیرین برگزار شد.
مشارکت نهادهای محلی و حمایتهای دولتی در این طرح نشاندهنده اهمیت ایجاد چنین مراکزی در شهرهای نوپا و تازهتأسیس است؛ مراکزی که نقشی بنیادین در تربیت و پرورش نسل آینده ایفا میکنند.
گامی به سوی عدالت فرهنگی
حمیدرضا گوهری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در این مراسم با قدردانی از همراهی مسئولان و خیرین گفت: ایجاد چنین مراکزی بهویژه در مناطق تازهتأسیس، نهتنها به گسترش عدالت فرهنگی و آموزشی کمک میکند بلکه فرصتهای تازهای برای پرورش نسل آینده فراهم میسازد.
به گفته وی، پروژه سنته به گونهای طراحی شده است که علاوه بر فعالیتهای عمومی کانون، امکانات تخصصی و منحصربهفردی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته خواهد شد.
امکانات ویژه برای نسل آینده
این مرکز قرار است شامل بخش تخصصی علوم و نجوم، سالن سینما و کتابخانه کودک و نوجوان باشد؛ فضاهایی که میتوانند محیطی جذاب و پویا برای ارتقای دانش، خلاقیت و سواد فرهنگی کودکان ایجاد کنند.
مدیرکل کانون در اینباره توضیح داد: این امکانات بستری مناسب برای آشنایی بچهها با علوم روز، تقویت روحیه خلاقیت و ارتقای توانمندیهای فرهنگی و هنری آنان فراهم میآورد.
ظرفیت سنته برای تبدیل شدن به قطب فرهنگی
گوهری با اشاره به موقعیت جغرافیایی سنته گفت: «این شهر ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب فعالیتهای فرهنگی و علمی در کردستان دارد.
احداث این مجموعه نه تنها کیفیت خدمات فرهنگی و علمی منطقه را ارتقا میدهد بلکه زمینه برگزاری اردوهای دانشآموزی و فعالیتهای گروهی در سطح شهرستان و حتی استان را نیز فراهم خواهد کرد.
سرمایهگذاری برای آینده کشور
مدیرکل کانون پرورش فکری استان کردستان سرمایهگذاری در حوزه کودک و نوجوان را سرمایهگذاری برای آینده کشور دانست و تأکید کرد: اگر امروز فرصت یادگیری و رشد را برای کودکان فراهم کنیم، در آینده جامعهای توانمندتر و آگاهتر خواهیم داشت.
گوهری بیان کرد: احداث چنین مراکزی یکی از راهبردهای اصلی کانون برای ایجاد دسترسی برابر کودکان در نقاط مختلف کشور به امکانات فرهنگی و آموزشی است.
همدلی برای ساخت فردا
این پروژه با همت جمعی مسئولان استانی، نماینده مردم سقز و بانه، فرمانداری سنته و مشارکت خیرین شکل گرفته است.
به گفته گوهری، همدلی و همافزایی دستگاههای مختلف نشاندهنده عزم جدی برای توسعه زیرساختهای فرهنگی در کردستان است.
وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این مسیر، ظرف دو سال آینده شاهد بهرهبرداری از مرکز پرورش فکری سنته باشیم.
کلنگ احداث مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان سنته بهمنزله گام بلندی در مسیر توسعه فرهنگی استان کردستان برداشته شد.
مرکزی که قرار است نهفقط مکانی برای آموزش، بلکه محیطی الهامبخش برای خلاقیت و پرورش استعدادهای نسل آینده باشد.
امید است با تکمیل این پروژه، سنته به پایگاهی پویا برای رشد فرهنگی و علمی کودکان و نوجوانان کردستان تبدیل شود.
نظر شما