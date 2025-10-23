  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۵

بازی‌های آسیایی جوانان-بحرین

نماینده ترای اتلون ایران به مدال نرسید

نماینده ترای اتلون ایران به مدال نرسید

تنها نماینده ترای اتلون ایران در بازی های آسیایی جوانان از کسب مدال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین، پارسا رسولی جزی تنها نماینده ترای اتلون کشورمان در میان نمایندگان ۳۷ کشور آسیایی در حالی که در بخش شنا و دوچرخه سواری رکورد خوبی از خود باقی گذاشته بود و شانس کسب مدال بود، تنها چند گام تا کسب مدال برنز فاصله داشت در ثانیه‌های پایانی حریف کره‌ای از وی جلو زد تا نماینده ۱۶ ساله ایران مدال ارزشمند برنز را از دست بدهد.

وی در بخش شنا ۵ دقیقه و ۳۷ ثانیه و در دوچرخه سواری با زمان هجده دقیقه و ۳۶ ثانیه به اتمام رسانده بود، در نهایت با رمورد ۲۷ دقیقه ۱۳ ثانیه با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.

کد خبر 6631542
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها