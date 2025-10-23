نماینده ترای اتلون ایران به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین، پارسا رسولی جزی تنها نماینده ترای اتلون کشورمان در میان نمایندگان ۳۷ کشور آسیایی در حالی که در بخش شنا و دوچرخه سواری رکورد خوبی از خود باقی گذاشته بود و شانس کسب مدال بود، تنها چند گام تا کسب مدال برنز فاصله داشت در ثانیه‌های پایانی حریف کره‌ای از وی جلو زد تا نماینده ۱۶ ساله ایران مدال ارزشمند برنز را از دست بدهد.

وی در بخش شنا ۵ دقیقه و ۳۷ ثانیه و در دوچرخه سواری با زمان هجده دقیقه و ۳۶ ثانیه به اتمام رسانده بود، در نهایت با رمورد ۲۷ دقیقه ۱۳ ثانیه با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.