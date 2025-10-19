به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین به صورت رسمی از ۳۰ مهرماه با برگزاری افتتاحیه آغاز خواهد شد و تا ۱۰ آبان ماه ادامه دارد. ایران تاکنون دو دوره در این رقابت‌ها شرکت کرده است و این سومین حضور کاروان ورزش ایران در این مسابقات است که با حدود ۴۰۰ ورزشکار در ۲۴ رشته ورزشی شرکت خواهد کرد. این رقابت‌ها از امروز ۲۷ مهرماه به صورت غیررسمی آغاز خواهد شد و ملی‌پوشان ایران در رشته‌های هندبال، کوراش، پنجاک سیلات و والیبال کار خود را در این مسابقات آغاز می‌کنند.

کاروان ورزشی ایران با نام «سفیران امید و شعار امید ایران» در این دوره حضور دارد.

ایران در رشته‌های ام‌ام‌ای، کبدی، وزنه‌برداری، هندبال، تکواندو، بسکتبال سه‌نفره، والیبال سالنی، دوومیدانی، فوتسال، موی‌تای، جودو، دوچرخه‌سواری، پنچاک‌سیلات، کوراش در بخش دختران و پسران، رشته‌های تنیس روی میز، والیبال ساحلی، کشتی آزاد، کشتی ساحلی، ورزش‌های الکترونیک، بوکس، ورزش‌های آبی، سه‌گانه، گلف در بخش پسران و بدمینتون در بخش دختران در این مسابقات شرکت می‌کند.

برنامه اولیه مسابقات مرحله گروهی رشته‌های توپی مشخص شده است اما حضور نمایندگان ایران در برخی رشته‌ها بعد از وزن کشی مشخص خواهد شد.

برنامه اولیه رقابت‌های نمایندگان ایران به ترتیب زیر است:

یکشنبه ۲۷ مهر:

پنجاک سیلات؛ نازنین فاطمه کلاسنگیان - نماینده فیلیپین ۱۰:۵۰

پنجاک سیلات؛ علیرضا مرتضایی - نماینده بحرین ۱۲:۱۰

کوراش؛ مهسا برزگر - نماینده فیلیپین ساعت ۱۵:۰۰

هندبال؛ مرحله گروهی پسران ایران - تایلند ساعت ۱۵:۳۰

کوراش؛ یوسف برزگر ۱۵:۳۰

والیبال؛ مرحله گروهی پسران ایران - چین ساعت ۱۷:۰۰

والیبال؛ مرحله گروهی دختران ایران - قطر ساعت ۱۹:۳۰

دوشنبه ۲۸ مهر:

کبدی؛ دختران و پسران شروع از ۱۰:۳۰

پنجاک سیلات؛ دختران و پسران شروع از ۱۰:۳۰

والیبال ساحلی؛ مرحله مقدماتی پسران شروع از ۱۴:۳۰

کوراش؛ ستایش جلال الدین - نماینده اندونزی ساعت ۱۴:۴۸

کوراش؛ مهراب مکرمی - نماینده فیلیپین ساعت ۱۵:۲۴

هندبال؛ مرحله گروهی دختران ایران - چین ساعت ۱۵:۳۰

والیبال؛ مرحله گروهی پسران ایران - چین ساعت ۱۷:۰۰

والیبال؛ مرحله گروهی دختران ایران - بحرین ساعت ۱۹:۳۰

سه شنبه ۲۹ مهر:

کبدی؛ دختران و پسران شروع از ساعت ۱۰:۳۰

هندبال؛ مرحله گروهی دختران ایران - ازبکستان ساعت ۱۰:۳۰

والیبال ساحلی؛ پسران ساعت ۱۴:۳۰

والیبال؛ پسران ایران - قطر ساعت ۱۴:۳۰

هندبال؛ مرحله گروهی پسران ایران - چین ساعت ۱۶:۳۰

چهارشنبه ۳۰ مهر:

کبدی؛ مسابقات رده‌بندی و فینال پسران و دختران شروع از ۹:۳۰

والیبال؛ رده‌بندی ۹ تا ۱۲ پسران و دختران شروع از ۱۰:۰۰

پنج شنبه یک آبان:

دوومیدانی دختران شروع از ۸:۳۰

تکواندو پسران و دختران اوزان مختلف شروع از ۹:۳۰

ام ام ای دختران و پسران از ساعت ۱۰:۳۰

دوومیدانی پسران شروع از ۱۰:۴۵

بسکتبال سه نفره دختران ایران - ازبکستان ۱۱:۱۰

والیبال رده‌بندی دختران و پسران شروع از ۱۲:۰۰

بوکس پسران شروع از ۱۲:۳۰

بسکتبال سه نفره دختران ایران - اردن ۱۳:۰۵

هندبال؛ مرحله گروهی پسران ایران - قزاقستان ساعت ۱۴:۳۰

بسکتبال سه نفره دختران ایران - امارات ۱۶:۳۰

فینال کبدی دختران و پسران شروع از ۱۶:۳۰

ترای‌اتلون؛ شروع سوپر اسپرینت پسران ساعت ۶:۳۰

فوتسال دختران ایران - هنگ کنگ ۱۸:۰۰

گلف؛ راند یک دختران شروع از ساعت ۱۸:۰۰

بسکتبال سه نفره دختران ایران - چین ۱۹:۱۵

جمعه ۲ آبان:

گلف؛ راند ۲ پسران ساعت ۶:۳۰

دوومیدانی؛ پسران و دختران شروع از ۹:۰۰

دوچرخه‌سواری؛ تایم تریل تیمی ۹:۰۰

تکواندو؛ پسران و دختران شروع از ۹:۳۰

موی تای؛ شروع از ۱۰:۳۰

ام ام ای؛ دختران و پسران شروع از ۱۰:۳۰

والیبال؛ رده‌بندی شروع از ۱۲:۰۰

بوکس؛ شروع از ۱۲:۳۰

فوتسال؛ مرحله گروهی دختران ایران – بحرین ساعت ۱۳:۰۰

والیبال ساحلی؛ مرحله مقدماتی پسران شروع از ۱۴:۳۰

هندبال؛ مرحله گروهی دختران ایران - قزاقستان ساعت ۱۴:۳۰

بسکتبال سه نفره؛ پسران ایران - سریلانکا ۱۵:۲۵

بسکتبال سه نفره؛ پسران ایران - یمن ۱۷:۴۵

بسکتبال سه نفره؛ پسران ایران - عربستان ۲۰:۴۵

هندبال؛ مرحله گروهی پسران ایران - امارات ساعت ۲۰:۳۰

فوتسال؛ مرحله گروهی پسران ایران – قرقیزستان ساعت ۲۲:۰۰

شنبه ۳ آبان:

ترای‌اتلون؛ مسابقات تیمی میکس شروع از ساعت ۶:۰۰

گلف؛ فینال پسران ساعت ۶:۳۰

تکواندو؛ شروع از ۹:۳۰

ام ام ای؛ شروع از ۱۰:۳۰

موی تای؛ شروع از ۱۰:۳۰

فوتسال؛ مرحله گروهی دختران ایران – چین تایپه ساعت ۱۰:۳۰

ورزش‌های الکترونیک شروع از ۱۱:۳۰

بسکتبال سه نفره؛ دختران ایران - قزاقستان ۱۱:۵۰

بوکس؛ شروع از ۱۲:۳۰

بسکتبال سه نفره؛ دختران ایران - چین تایپه ۱۴:۱۰

والیبال؛ پسران و دختران رده ۱۱ و ۱۲ شروع از ۱۴:۳۰

والیبال ساحلی؛ شروع از ۱۴:۳۰

دوومیدانی؛ شروع از ۱۷:۰۰

فوتسال؛ مرحله گروهی پسران ایران – عربستان ساعت ۲۲:۰۰

یکشنبه ۴ آبان:

دوچرخه‌سواری؛ تایم تریل انفرادی دختران ساعت ۸:۳۰

دوچرخه سواری؛ شروع از ۹:۰۰

تکواندو؛ شروع از ۹:۳۰

موی تای؛ شروع ۱۰:۳۰

تنیس روی میز؛ شروع از ۱۰:۳۰

وزنه‌برداری؛ اوزان ۵۶ و ۶۰ کیلوگرم پسران و ۴۴ و ۶۰ دختران شروع از ۱۰:۳۰

ورزش‌های الکترونیک؛ شروع از ۱۱:۳۰

والیبال؛ یک چهارم نهایی شروع از ۱۲:۰۰ بوکس / شروع از ۱۲:۳۰

بسکتبال سه نفره؛ پسران ایران - قزاقستان ۱۶:۵۵

والیبال ساحلی؛ شروع از ۱۶:۳۰

دوومیدانی؛ پسران و دختران شروع از ۱۷:۰۰

هندبال؛ پسران ایران - کویت از ساعت ۱۷:۳۰

بسکتبال سه نفره؛ پسران ایران - بنگلادش ۱۹:۰۵

فوتسال؛ پسران ایران - تایلند ساعت ۲۰:۳۰

دوشنبه ۵ آبان:

دوچرخه‌سواری؛ تایم تریل انفرادی پسران شروع از ساعت ۹:۰۰

بدمینتون؛ مرحله ۱/۶۴ انفرادی پسران و دختران و میکس ساعت ۹:۳۰

شنا؛ پسران شروع از ۱۰:۳۰

تنیس روی میز؛ شروع از ۱۰:۳۰

وزنه برداری؛ اوزان ۶۵ و ۷۱ پسران و ۴۸ و ۶۵ دختران شروع از ۱۰:۳۰

هندبال؛ مرحله گروهی دختران ایران - تایلند ساعت ۱۱:۰۰

ورزش‌های الکترونیک؛ شروع از ۱۱:۳۰

هندبال؛ دختران ایران - تایلند ساعت ۱۱:۳۰

بسکتبال سه نفره؛ دختران مرحله یک چهارم نهایی شروع از ۱۱:۳۰

والیبال؛ رده‌بندی و نیمه نهایی شروع از ۱۲:۰۰

بوکس؛ شروع از ۱۲:۳۰

فوتسال؛ دختران ایران - کره ساعت ۱۶:۳۰

سه شنبه ۶ آبان:

دوچرخه‌سواری؛ جاده دختران ساعت ۸:۳۰

بدمینتون؛ مرحله ۱/۳۲ و ۱/۱۶ انفرادی پسران و دختران و میکس ساعت ۹:۳۰

شنا؛ پسران شروع از ۱۰:۳۰

تنیس روی میز؛ شروع از ۱۰:۳۰

ورزش‌های الکترونیک؛ شروع از ۱۱:۳۰

بوکس؛ شروع از ۱۲:۳۰

هندبال؛ مرحله گروهی دختران ایران - هند ساعت ۱۵:۳۰

فوتسال؛ نیمه نهایی دختران شروع از ۱۰:۳۰ و پسران ۱۶:۳۰

هندبال؛ مرحله نیمه نهایی پسران از ساعت ۱۷:۳۰

و زنه برداری؛ ۵۳، ۵۸، ۶۳ دختران

کشتی آزاد؛ شروع از ۱۰:۳۰

چهارشنبه ۷ آبان:

دوچرخه‌سواری؛ جاده پسران ساعت ۸:۳۰

بدمینتون؛ مرحله یک چهارم نهایی انفرادی پسران و دختران و میکس ساعت ۹:۰۰

جودو؛ شروع از ۹:۳۰

والیبال؛ پسران و دختران شروع از ۱۰:۳۰

وزنه برداری؛ اوزان ۷۹ و ۸۸ پسران و ۶۹ و ۷۹ دختران شروع از ۱۰:۳۰

کشتی آزاد؛ اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۸۰ پسران شروع از ۱۰:۳۰

شنا؛ پسران شروع از ۱۰:۳۰

ورزش‌های الکترونیک؛ شروع از ۱۱:۳۰

فوتسال؛ دختران رده بندی و فینال شروع از ۱۶:۳۰

بدمینتون؛ مرحله نیمه نهایی انفرادی پسران و دختران و میکس ساعت ۱۷:۰۰

پنج شنبه ۸ آبان:

بدمینتون؛ مرحله فینال انفرادی پسران و دختران و میکس شروع از ساعت ۹:۳۰

شنا؛ پسران شروع از ۱۰:۳۰

وزنه برداری؛ دختران و پسران شروع از ۱۰:۳۰

ورزش‌های الکترونیک؛ شروع از ۱۱:۳۰

تنیس روی میز؛ شروع از ۱۱:۳۰

بوکس؛ شروع از ساعت ۱۲:۳۰

هندبال؛ مرحله گروهی دختران ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۳:۳۰

فوتسال؛ رده بندی و فینال شروع از ۱۶:۳۰

هندبال؛ مرحله رده‌بندی و فینال پسران از ساعت ۱۷:۳۰

جودو؛ شروع از ۱۲:۰۰